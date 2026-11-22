VILLA, la FIGURA: Entre tantos puntos altos que tuvo el equipo, se quedó con la etiqueta de figura. Se hizo un festín por la banda izquierda, con corridas, gambetas y saltos al vacío. Su mayor arma fue el desequilibrio en el mano a mano, donde encontró espacios y sacó ventaja constantemente. Tuvo un nivel superlativo y fue una pesadilla para la defensa rival cada vez que encaró.

DELGADO Y ASCACIBAR: Una sociedad que se entendió sin fallos 8: Nivel superlativo de Milton Delgado y Santiago Ascacibar que se entendieron a la perfección, se apoyaron y se asociaron. Cuando uno avanzó el otro de le cuidó la espalda.

El uno por uno:

ÁLVARO MONTERO (7)

Cuando Mineiro lo exigió, respondió. Volvió a transmitir seguridad bajo los tres palos.

LEANDRO LOZANO (7)

Tuvo campo por el andarivel izquierdo y lo aprovechó. Lo volvió loco a Pascini en ataque. Mientras que en defensa no tuvo inconvenientes.

LAUTARO DI LOLLO (7)

Comandó la salida desde el fondo con pelota en movimiento. No tuvo demasiados inconvenientes en la marca.

FACUNDO HERRERA (8)

Partido para enmarcar, jugó como en el patio de su casa y despejó todo lo que tuvo a su alcance. Estuvo firme y seguro ante los avances rivales.

LAUTARO BLANCO (6)

Le costó escabullirse en ataque durante el primer tiempo. Se acomodó en el complemento.

MILTON DELGADO (8)

Aporte clave en la contención y distribución del juego. Su posicionamiento en cancha fue importante para que Ascacibar adelante su puesto.

LEANDRO PAREDES (8)

Terminó extenuado. Desde la palabra y el ejemplo ordenó al equipo. Simplificó las situaciones incómodas y fue el soporte del grupo.

SANTIAGO ASCACIBAR (8)

Partido completo en todas las facetas como volante. Las dos chances que tuvo frente al arco las aseguró, aunque solamente valió la segunda.

TOMÁS ARANDA (6)

Le costó encontrar profundidad y darle verticalidad al juego. No logró conectar con el equipo, aunque tampoco desentonó.

MIGUEL MERENTIEL (7)

Al igual que el Ruso, tuvo revancha con la red. También hizo un gran desgaste físico, moviéndose tanto dentro como fuera del área.

SEBASTIÁN VILLA (9)

Se hizo un picnic por la izquierda, ganó siempre en el uno contra uno y en las corridas al vacío. Fue la pesadilla de Natanael y Preciado.

INGRESARON

TOMÁS BELMONTE (6)

Le dio inteligencia al equipo. Durmió el juego en el momento necesario.

ENNER VALENCIA (5)

Tuvo dos chances claras de gol que malogró.

ALAN VELASCO (6)

Brindó frescura y regate.

LEONEL FLORES (-)

Tuvo algunos chispazos interesantes.

RODRIGO BATTAGLIA (-)

También aportó contención y dio equilibrio en el mediocampo.

PROMEDIO: 6,80