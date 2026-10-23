Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes ante Flamengo

Fernando Muslera (10)

Se vistió de héroe para clasificar a Estudiantes a su sexta final de Copa Libertadores. Durante el tiempo reglamentario tuvo intervenciones importantes para sostener el resultado y mantener al equipo en partido. En la definición por penales, se llevó todos los flashes: atajó tres remates desde los doce pasos y se convirtió en el gran responsable de la clasificación.

Una expulsión que puso en riesgo la clasificación (4)

Su expulsión por dos amarillas dejó al equipo con diez y puso en serio riesgo la clasificación, por una imprudencia que pudo costar caro. Pese a eso, los minutos que disputó los hizo de gran forma.

Gustavo Tejera: tardó en poner orden, pero logró encauzarlo (5)

Intentó llevar el juego bajo control, aunque tardó en mostrar las primeras tarjetas y por momentos pareció perder el manejo ante la intensidad y los roces. Sin embargo, logró acomodarlo nuevamente.

Fernando Muslera (10)

El héroe de una noche soñada. Fue el punto más alto durante el desarrollo del juego para sostener el resultado. En los penales desplegó toda su jerarquía.

Eros Mancuso (5)

Firme en defensa. Más allá de alguna corrida, no encontró oportunidades para proyectarse de contraataque.

Santiago Núñez (6)

Jugó al roce, condicionado por la intensidad del partido, pero cumplió con creces en defensa.

Leandro González Pirez (5)

Transmitió seguridad, aunque algunas individualidades rivales lo complicaron por momentos.

Marcos Rojo (5)

Tuvo una chance inmejorable en el primer tiempo. Aunque sufrió por velocidad en algunas jugadas, leyó bien los ataques rivales para cortarlos.

Ezequiel Piovi (5)

Se replegó bien, pero no logró hacerse duelo de la mitad de cancha y fue amonestado luego de una jugada absurda.

Alexis Castro (5)

La forma en la que se dio el partido hizo que priorice la marca y la contención. No encontró espacios para sumarse al ataque.

Baltasar Rodríguez (4)

Se mostró movedizo y hasta probó de media distancia, pero jugó al límite y fue expulsado por dos amarillas evitables.

Joaquín Correa (-)

Nunca estuvo en sintonía con el juego, para colmo un golpe le generó hematoma que lo sacó de la cancha antes del descanso.

Joaquín Tobio Burgos (6)

Cuando el rival atacó retrocedió para sumarse al bloque defensivo, pero también se proyecto por la banda cuando el equipo atacó, haciéndolo de gran manera.

Guido Carrillo (5)

Luchó cada pelota, pero el desgaste y las molestias físicas no le permitieron completar el partido.

Ingresaron:

Tiago Palacios (4)

No pudo asociarse ni entrar en ritmo. En el final tuvo un remate que se fue desviado.

Tomás Palacios (-)

Le dio solidez al fondo y cumplió un papel clave para sostener la seguridad.

Edwuin Cetré (-)

Colaboró en defensa y ayudó a sostener el resultado. No tuvo fortuna a la hora de ejecutar su penal, falló en los dos intentos.

Adolfo Gaich (-)

No tuvo contacto con el balón.

José Sosa (-)

Entró para los penales y cumplió con su tiro.

Promedio

5,50