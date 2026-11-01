Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Instituto

Muslera y una noche negra en modo mundial: el arquero uruguayo tuvo una noche fatídica. Se equivocó groseramente en el primer gol. salió mal en el segundo y descuidó su palo en el tercero. Cometió muchos errores.

La figura, Joaquín Tobio Burgos. El extremo fue el jugador más desequilibrante, clave para la remontada del segundo tiempo. Fue el jugador que la defensa de Instituto nunca pudo detectar. Fue siempre una invitación al pelotazo frontal. Ganó mucho en velocidad. Le cometieron la falta que derivó en el 2-3. En esa jugada debió irse expulsado Alarcón pero el árbitro, entonces, amonestó a De la Fuente.

Hernán Mastrángelo. El árbitro del partido fue responsable directo de que haua sido tan trabado y friccionado: dejó que Instituto manejara el juego permitiendo agarrones, patadas y empujones. Fue un arbitraje desastroso.

El uno por uno:

F. MUSLERA (3): su peor partido con la camiseta de Estudiantes. Responsable en los tres goles de Instituto. Igual nada le sacará el amor de los hinchas

EROS MANCUSO (5): jugó con alguna molestia en la pelvis. Mal en la marca en el primer tiempo . Mejoró un poco en la parte final. Participó de los dos goles.

SANTIAGO NÚÑEZ (5): era el único que llegaba a los cruces en una defensa desconectada. Le inventaron una amarilla y luego cometió una infracción.

MARCOS ROJO (5): irregular partido. No llegó a los cruces, perdió de arriba y no dio buen destino a la pelota. Fue parte del desconcierto. En el segundo tiempo mejoró y empujó mucho desde el fondo.

GASTON BENEDETTI (5): no dio seguridad defensiva. Le dio un innecesario pase atrás a Muslera y le ganaron en el tercero. Luego empujó por la izquierda al equipo.

EZEQUIEL PIOVI (4): visiblemente enojado con el árbitro. Nervioso los 90 minutos. Tal vez eso haya sido el motivo de un flojísimo partido.

ALEXIS CASTRO (4): desbordado en la mitad de la cancha y totalmente vencido emocionalmente por los fallos adversos del árbitro. Fue la primera variante para dejare la cancha.

TIAGO PALACIOS (6): muy flojo primer tiempo como todo el equipo. Mejoró mucho en el complemento, más suelto y relajado. Hizo un golazo de tiro libre para el 2-3 a lo Messi.

JOAQUIN CORREA (4): otro jugador que volvió a mostrar por el torneo local una cara muy mala. No pudo desmarcarse jamás y entregó todas las pelotas mal.

J. TOBIO BURGOS (7): se puso el equipo al hombro en el segundo tiempo. Fue un jugador indescifrable para Instituto. Le cometieron muchas faltas y una terminó en gol de Palacios.

GUIDO CARRILLO (5): ni por asomo el enorme jugador que es. Muy poco en el primer tiempo. Mejoró luego con un gol de cabeza que puso a su equipo en partido.

Ingresaron

R. FUNES MORI (6): le dio orden a una defensa que no lo tenía.

BAUTISTA KOCIUBISKI (5): se paró en la mitad de cancha.

B. RODRIGUEZ (5): pidió la pelota y trató de empujar desde la mitad de la cancha.

EDWUIN CETRE (6): centro de gol a Pérez.

FABRICIO PEREZ (6): la primera pelota que tocó fue gol.

Promedio: 5,06