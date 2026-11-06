Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia ante Belgrano

Harlen Castillo (8)

El gran responsable de la victoria de Gimnasia. Pese a recibir un gol, respondió correctamente cada vez que lo exigieron y sostuvo al equipo con intervenciones decisivas.

Pablo Aguiar (5)

Fue el blanco fácil de Belgrano para atacar por su banda. Le faltó precisión a la hora de centrar. Mostró una mejor versión en el complemento.

Germán Conti (5)

Quedó expuesto en el gol de Belgrano y no logró mostrar firmeza en el fondo. Le costó imponerse en defensa.

Enzo Martínez (5)

Comenzó bien, atravesó un tramo con algunas dificultades, pero logró acomodarse en el final del partido.

Matías Melluso (7)

Su aporte ofensivo fue determinante en el resultado, con dos asistencias. Tuvo mucho campo por delante y aprovechó los espacios.

Ignacio Miramón (7)

Mostró un nivel superlativo durante el primer tiempo. Tuvo injerencia en la conducción y se mostró firme en la recuperación. Terminó exhausto.

Mateo Seoane (6)

Buscó acelerar los ataques con pases largos, pero le faltó precisión para encontrar a sus compañeros.

Nicolás Barros Schelotto (5)

Peinó la pelota para la definición de Janson en el primer gol. Más allá de esa intervención, tuvo poca participación en la gestación del juego.

Lucas Janson (6)

Se mostró activo y con iniciativa en el frente de ataque. Bien colocado en el área para marcar el primer gol.

Agustín Auzmendi (6)

Estuvo atento dentro del área y aprovechó la más clara que tuvo para convertir. También supo descargar para sus compañeros cuando recibió de espaldas.

Marcelo Torres (6)

Participó en la construcción de la jugada del primer gol. Además, tuvo un remate que pasó cerca del caño izquierdo del arquero.

Ingresaron

Facundo Di Biasi (5)

Fue la carta de contención y así mantener la ventaja en el marcador.

Renzo Giampaoli (5)

Se acopló correctamente para formar la línea de cinco defensores.

Manuel Panaro (5)

No logró entrar en el circuito de juego. Tuvo poca participación.

Augusto Max (-)

Fue una alternativa más en mitad de terreno para sostener el resultado.

Promedio

6,14