Ignacio Miramón (8)

Dueño del mediocampo albiazul, cortó y jugó también, como si eso fuera poco, el número cinco del Lobo convirtió un gran gol para volver a poner en ventaja a Gimnasia. No perdió prácticamente ningún duelo frente a los futbolista de Newell’s y redondeo una destacada actuación para ser pilar fundamental de la clasificación a cuartos de final.

Alexis Steimbach y una floja tarde en el aspecto defensivo (4)

Tuvo pocas incursiones en ataque y por su sector fue por donde más daño generó Newell’s cada vez que se lo propuso. Miramón lo auxilió en varias ocasiones para tapar sus errores.

Ramírez y un partido que se le fue de las manos (5)

Floja tarde en el Bosque de Nicolás Ramírez, nunca impuso autoridad. Cobró bien los dos penales, pero debió echar a Germán Conti. Acertó en las expulsiones de Newell’s.

Harlen Castillo (6)

Respondió de gran manera en las dos claras que tuvo Newell’s en el primer tiempo. Hizo el penal para el 1-1.

Alexis Steimbach (4)

Sus espaldas fueron por donde la Lepra hizo más daño. En el primer tiempo tuvo alguna intervención interesante en ofensiva

Germán Conti (5)

Firme por arriba, pero cuando tuvo que salir a los laterales, le costó. Cometió una falta imprudente en el penal que Mazzanti cambió por gol.

Enzo Martínez (6)

Bien en el juego aéreo, flojo y dubitativo con la pelota en los pies.

Pedro Silva Torrejón (5)

Bien en las pocas intervenciones ofensivas que tuvo, flojo en la marca.

Lucas Janson (6)

Asistidor de lujo para que el Lobo abriera el partido.

Ignacio Miramón (8)

Un pacman en la mitad de la cancha del Lobo, socio ideal de Nacho Fernández y además convirtió un golazo para poner el 2-1 parcial.

Mateo Seoane (5)

Aportó poco en la marca y en su labor ofensiva. Cuando la pelota pasó por sus pies apostó por no complicarse.

Ignacio Fernández (7)

Director de orquesta y goleador del equipo para abrir el camino hacia los cuartos de final.

Agustín Auzmendi (6)

Activo e inquieto para complicar a la defensa visitante. Pese a no convertir, en esta oportunidad ofreció sacrificio para el equipo.

Marcelo Torres (5)

Tuvo pocas claras y estuvo inconexo con el resto del equipo, ante la poca influencia salió reemplazado.

Ingresaron

Jeremías Merlo (5)

No influyó demasiado en el partido tras su ingreso, pero hizo que Newell’s se quede con uno menos en el tiempo extra.

Manuel Panaro (4)

Entró para aportar aire fresco, pero nunca pudo meterse en partido.

Facundo Di Biasi (5)

No aportó algo distinto cuando saltó a la cancha.

Matías Melluso (6)

Buenos minutos y autor del gol que selló el pasaje a los cuartos de final.

Renzo Giampaoli (5)

Con su entrada, el DT buscó cerrar el lateral derecho.

Agustín Colazo (5)

Intervino poco en los últimos que le tocó jugar.

Promedio

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