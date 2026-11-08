Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca vs. Defensa y Justicia

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ENNER VALENCIA

El héroe de la tarde. Su ingreso quedará marcado en la historia de Boca. Entró en uno de los momentos más calientes del partido y dejó en evidencia toda su experiencia. La única chance clara que tuvo la convirtió y le dio el título a su equipo. Apareció cuando más lo necesitaban y se convirtió en el gran protagonista de la consagración.

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LEJOS DE SU MEJOR VERSIÓN, VELASCO NO LOGRÓ HACER PIE

Le costó entrar en juego y nunca logró convertirse en una opción de peso en ataque. Estuvo impreciso en los intentos individuales y no consiguió aportar claridad en la generación de juego.

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ZUNINO Y UNA DECISIÓN QUE PUDO CAMBIAR EL PARTIDO

Intentó llevar el partido con autoridad, pero tuvo fallos de criterio. El más evidente fue no expulsar a Paredes tras una fuerte infracción sobre Gutiérrez, en una acción que merecía la segunda amarilla.

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Álvaro Montero (6)

Más allá de algunas intervenciones que no le generaron incomodidades, casi que no tuvo trabajo.

Leandro Lozano (6)

Uno de los puntos más altos. Tanto en su faceta defensiva como ofensiva, jugando siempre de derecha hacia el centro.

Lautaro Di Lollo (7)

Se mostró firme en defensa y tuvo un corte providencial para corregir un error de Herrera y evitar una situación de peligro.

Facundo Herrera (5)

De mayor a menor. Comenzó firme, pero fue perdiendo protagonismo con el correr de los minutos. Además, cometió algunos errores de precisión. Perdió dos chances inmejorables de gol en el final.

Lautaro Blanco (6)

Tuvo algunas corridas por su carril y buscó proyectarse en ataque, pero, a diferencia de otros partidos, no estuvo preciso a la hora de tirar los centros.

Santiago Ascacibar (7)

Tomó un rol protagónico en el complemento. Impulsó al equipo y se hizo cargo de manejar el juego en medio del nerviosismo general.

Leandro Paredes (6)

Llegó con lo justo desde lo físico y eso terminó pasándole factura. Le costó sostener la intensidad durante el partido.

Milton Delgado (7)

Le dio claridad a la salida con pases profundos para abrir el juego. También se animó a romper líneas conduciendo la pelota y aportó dinámica en el mediocampo.

Alan Velasco (5)

Tuvo algunos chispazos individuales, pero le faltó continuidad y no terminó de aportar lo necesario tanto en ataque como en la creación del juego.

Sebastián Villa (5)

En sintonía con Velasco, no pudo hacer la diferencia en el uno contra uno. Además, le faltó precisión a la hora de centrar.

Miguel Merentiel (5)

Más allá del gol que no le convalidaron, tuvo otras oportunidades para abrir el marcador, pero no estuvo fino en la definición y las desperdició.

INGRESARON

Tomás Aranda (6)

Volvió a sumar minutos luego de casi tres meses. Tuvo algunas intervenciones claves.

Leonel Flores (6)

Al igual que Aranda, su ingreso fue importante para cambiarle la cara al equipo.

Enner Valencia (8)

Marcó el gol que le valió el título. La única oportunidad clara que le quedó la convirtió.

Tomás Belmonte (-)

Casi no tuvo intervenciones.

PROMEDIO 6,10