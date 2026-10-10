Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs. Central Córdoba

RODRIGO CANTÓN

rcanton@eldia.com

El mejor

EDWUIN CETRÉ (7)

Le dio desequilibrio en el uno contra uno al equipo, velocidad y la sensación de que cuando la pelota estuvo en su poder, había aroma a peligro. Desde hace algunos partidos viene mostrando una levantada en su nivel y esto es una gran noticia para Alexander Medina, que suma una buena alternativa en ofensiva para la recta final del año competitivo.

El peor

RAMIRO FUNES MORI, RESPONSABLE EN EL SEGUNDO GOL LOCAL (4)

El defensor nuevamente tuvo una floja labor y, lejos de brindar seguridad en la defensa albirroja, en una jugada sencilla se terminó complicando y dándole la chance de poner el 2-1 parcial local.

El árbitro

MUY MALA TARDE PARA ANDRÉS GARIANO EN SANTIAGO DEL ESTERO (3)

No cobró faltas claras para ambos lados y dejó pasar la expulsión por doble amarilla a Alejandro Maciel en el penal que le dio a Estudiantes por mano del defensor de Central Córdoba.

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Fabricio Iacovich (6)

Respondió varias veces para salvar su arco y no tuvo responsabilidad en los goles del rival.

Santiago Arzamendia (4)

Jugó con el perfil cambiado y se notó, fue superado en varias ocasiones por su sector.

Leandro González Pirez (6)

Lideró la línea de fondo y con su oficio no se complicó ante cada ataque de los santiagueños.

Ramiro Funes Mori (4)

Responsable directo en el segundo gol local, sigue sin dar muestras de seguridad.

Tomás Palacios (6)

Con su buen pie, le dio salida por su sector al equipo. No pasó sosobras en su zona.

Bautista Kociubinski (5)

Partido regular, de mayor a menor, sintió la salida de Alexis Castro y tuvo una muy clara con un tiro de media distancia que le sacó Aguerre.

Alexis Castro (6)

Aportó claridad cada vez que la pelota estuvo en sus pies.

Fabricio Pérez (5)

Movedizo, intentó siempre asociarse con Monsalve y Cetré para llevar peligro. Erró un chance muy clara en la primera etapa.

Miguel Monsalve (7)

Dio muestras de la calidad que puede aportarle al equipo y convirtió su primer gol desde su llegada.

Edwuin Cetré (7)

Desde el partido ante Gimnasia de Mendoza que da muestras de estar retornando de a poco a su mejor nivel. Fue de lo mejor y más desequilibrante en Santiago del Estero.

Adolfo Gaich (5)

Inconexo con el resto del equipo, le costó generar peligro. Tuvo una chance muy clara en el complemento y la desperdició.

INGRESARON

Eros Mancuso (5)

Con su ingreso, el equipo ya no sufrió tanto por el sector derecho.

Tiago Palacios (5)

Se lo notó, de forma lógica, falto de fútbol, pero tuvo destellos de su calidad. Sin embargo, no gravitó.

Baltasar Rodríguez (6)

Participativo y activo desde su ingreso. Muestra partido a partido que no le costó para nada la adaptación al Pincha.

Joaquín Tobio Burgos (6)

Eléctrico cada vez que tuvo la pelota en su poder generó intranquilidad en la defensa de Central Córdoba.

Lucas Alario (-)

Ingresó a poco del final y prácticamente no tuvo participación en ofensiva.

PROMEDIO:

5,53