Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs. San Lorenzo

La figura

Tiago Palacios (6)

El jugador que le cambió la cara al equipo en el segundo tiempo. Pidió la pelota, encaró y remató al arco. Fue lo mejor de un equipo que lució impreciso y desdibujado. Estuvo cerca del gol dos veces. Será el titular en el partido revancha contra Flamengo por la Copa Libertadores. Ayer se mostró mejor que la semana pasada.

El peor

Muchos puntos bajo de un equipo, además, sin suerte (4)

Estudiantes mostró niveles por debajo de sus posibilidades y muchos de ellos en la creación: Correa, Monsalve, Alario y Sosa. Pero en la foto quedó Kociubinski, autor de un error fatal.

El árbitro

Un mal partido de Martínez Beligoy sin conducción (4)

Sebastián Martínez Beligoy volvió a tener un partido para el olvido. Luego de sancionar el dudoso penal para el Pincha cobró todo mal. Dejó pegar y el Ciclón le manejó el partido.

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Fabricio Iacovich (6)

Tuvo un par de atajadas descomunales en el inicio del partido que mantuvieron el cero del equipo. Falló mucho en los centros. Nada que hacer en los goles.

Leandro González Pirez (5)

Perdió mucho en los duelos directos. No es su fuerte el cuerpo a cuerpo. Trató siempre de ser salida desde el fondo.

Marcos Rojo (5)

Tuvo un debut correcto, con buenos cruces y ganando pelotas, pero cometió una falta innecesaria en la previa del primer gol de San Lorenzo.

Tomás Palacios (5)

Le cometieron el penal que derivó en el gol de su equipo. Otra vez tardó demasiado en despegarse de la pelota y eso generó pérdidas y contragolpes, como en el gol del empate.

Edwuin Cetré (5)

De mayor a menor. Fue siempre buscado en la banda izquierda, en donde generó peligro. Muy bien en el penal. Se apagó en el complemento. Tiró mal casi todos sus centros.

Bautista Kociubinski (4)

Había jugado un partido de correcto para bueno, pero tuvo un error imperdonable en el final que le significó la derrota a su equipo al perder la pelota con sus compañeros en ataque.

Miguel Monsalve (4)

Nada del colombiano que no pudo manejar la pelota, buscar sociedades ni rematar al arco. Empezó con ganas pero se desdibujó.

José Sosa (5)

Le puso ganas y trató de moverse de mitad de cancha en adelante. Tuvo buenos momentos pero discontinuos.

Joaquín Correa (4)

Su peor partido desde que regresó a Estudiantes. Entregó mal la pelota, no pudo gambetear ni buscar un remate desde afuera del área. Había ingresado bien contra Flamengo.

Gastón Benedetti (7)

Fue un lateral volante en el primer tiempo y luego recuperó su lugar con el ingreso de Mancuso. Floja respuesta en la marca de Gulli en el segundo gol.

Lucas Alario (4)

No le pudo dar nunca la presencia ofensiva que necesitaba el equipo.

INGRESARON

Eros Mancuso (5)

Sólido en la derecha, siempre empujando.

Tiago Palacios (6)

Le cambió la cara al equipo. Pidió la pelota, gambeteó y remató.

Baltasar Rodríguez (6)

Otro jugador que entró bien.

Guido Carrillo (5)

Innecesario que haya jugado.

Promedio

4,93