Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs. Unión

La figura

Premio Vacante

No hay un jugador que pueda destacarse por sobre el resto luego de una producción tan mala. Toda la entrega y el alma puestas en Río de Janeiro por la semifinal de la Copa Libertadores fueron olvidadas en Santa Fe. Un equipo distraído, sin ideas y con pocas ganas de ganar el partido. Quedó casi afuera de los playoffs.

El peor

Adolfo Gaich no termina de ganarse su lugar (3)

El delantero llegó como un refuerzo de jerarquía pero salvo en un par de partidos que pudo hacer goles, en los otros mostró un nivel muy bajo. Anoche fue su punto más caído de todos

El árbitro

Dóvalo no logró escapar de la polémica (5)

A esta altura del fútbol argentino es mucho decir que un juez no tiene injerencia en un resultado. Intentó aplicar el mismo criterio, aunque quedó envuelto en las polémicas del empate local.

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Fernando Muslera (5)

No tuvo responsabiliad en los goles porque su defensa jugó un mal partido, como todo el equipo. Hizo lo que pudo.

Eric Meza (4)

Fue partícipe del gol de Estudiantes pero también de los dos de Unión. Distraído en la marca de Tarragona y Estigarribia. Mal regreso.

Leandro González Pirez (3)

Con muchas dudas en el juego aéreo y con problemas en la marca. Nunca se entendió bien con sus compañeros. De los mejores en el Maracaná, de los más flojos en Santa Fe.

Tomás Palacios (4)

Fue central por izquierda y jugó tan flojo como sus compañeros. Incluso cuando quiso salir con la pelota dominada desde el fondo, algo que hizo casi siempre mal.

Gastón Benedetti (4)

Otro jugador que sufrió la marca en todo el partido. El ingreso de Pintado en el segundo tiempo lo terminó de complicar por completo.

Eros Mancuso (4)

No rindió en la posición que le quiso dar el Cacique Medina en el mediocampo. No fue una cosa ni otra.

Ezequiel Piovi (4)

Una sombra del jugador que la rompió en el Maracaná. Perdió el mediocampo y se lo notó muy cansado. Muy solo para la recuperación. Se fue reemplazado.

Baltasar Rodríguez (4)

Tuvo un inicio de partido moviéndose por el mediocampo pero se desinfló. Perdió la pelota en el segundo gol. Quiso mejorar en el final.

Tiago Palacios (4)

De lo mejorcito en un equipo de bajo vuelo y nivel en el primer tiempo. Pidió la pelota y quiso hacer jugar. Luego no pudo casi nunca sacarse un jugador de encima y fue un punto muy bajo.

Edwuin Cetré (4)

Poco y nada. Insinuó más de lo que concretó. Tuvo un par de pelotas para atacar o rematar al arco pero lo hizo mal.

Adolfo Gaich (3)

Es difícil calificar a un jugador que casi no recibió la pelota en posición de ataque. Pero no supo generarse una jugada ni aguantar el balón.

INGRESARON

Benjamín Sagües Barreiro (5)

Le puso ganas a un equipo que no tenía.

Brian Aguirre (5)

Se paró por la izquierda y buscó la pelota o un pase. No encontró nada.

Fabricio Pérez (5)

Jugó los últimos minutos.

Lucas Alario (-)

Jugó el final.

Promedio

4,14