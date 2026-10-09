Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs. Atlético Tucumán

El mejor

IGNACIO MIRAMÓN (7)

Como la semana pasada en Mendoza el volante central se comió la cancha. Fue el motor del equipo, el que llegó a todos los cruces, el que anticipó y el que empujó desde el medio al resto de sus compañeros. Ingolotti le sacó lo que hubiese sido un golazo al rematar desde afuera del área. Está en su mejor momento del semestre.

El peor

Janson, Colazo y Auzmendi no complicaron (5)

Gimnasia no tuvo un buen partido de mitad de cancha en adelante porque, principalmente, sus jugadores más ofensivos jugaron un mal partido. No gravitaron.

El árbitro

Pablo Dóvalo no supo llevar el partido (5)

No fue un buen arbitraje en el Bosque el de Dóvalo, que amonestó rápido a Nacho Fernández y no le dio dinámica el juego. En el penal lo salvó el VAR porque fue imperceptible.

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Nelson Insfrán (5)

Tuvo tres tapadas muy importantes para mantener el cero pero dejó alguna duda en el gol del Decano.

Bautista Barros Schelotto (5)

Correcto trabajo en la marca pero sin presencia ofensiva como para empujar al equipo.

Germán Conti (6)

El más firme de la defensa. Despejó casi todas las pelotas que cayeron en el área.

Enzo Martínez (5)

No jugó como en otros partidos. Algunos pelotazos largos lo complicaron. No se complementó bien con Melluso.

Matías Melluso (5)

Jugó como titular después de mucho tiempo y estuvo mejor cuando pasó al ataque que cuando le tocó marcar. Se fue reemplazado a falta de 5 minutos.

Ignacio Miramón (7)

El mejor jugador de Gimnasia. Corrió y anticipó casi todos los balones. Fue el motor del equipo en la mitad de cancha.

Ignacio Fernández (6)

De menor a mayor. Empezó muy enojado con el juego y hasta vio la tarjeta amarilla. Mejoró en el complemento haciéndose cargo de la pelota.

Maximiliano Zalazar (5)

Fue siempre peligroso por la banda derecha en el primer tiempo y en la izquierda en el segundo, pero hizo una jugada de más generalmente.

Lucas Janson (4)

Sigue sin aparecer en su plenitud. Es importante en el retroceso y en la marca, pero no le puedo aportar mucho al equipo de miyad de cancha en adelante.

Agustín Colazo (4)

Nada más que muchísimas ganas para correr y pelear cada pelota. No se pudo complementar nunca con Auzmendi.

Agustín Auzmendi (5)

Al igual que Colazo peleó más de lo que pudo jugar. No tuvo casi situaciones de gol.

INGRESARON

Franco Torres (6)

Entró con ganas y tuvo la inteligencia de quedarse en el piso en la jugada del penal.

Alexis Steimbach (5)

Se posicionó en ofensiva por la derecha. Fue siempre posición para el centro.

Juan José Pérez (5)

No aportó demasiado en ofensiva.

Marcelo Torres (6)

Se hizo cargo de un penal caliente.

Mariano Ojeda (-)

Debutó en Primera tras reemplazar a Melluso.

PROMEDIO:

5,26