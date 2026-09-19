Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs. Banfield

La figura

Agustín Auzmendi (8)

La gran figura de la tarde en el Bosque. Marcó un gol, entregó una asistencia y volvió a demostrar que atraviesa un gran momento, está imparable. Siempre bien ubicado dentro del área, combinó olfato goleador con movilidad, saliendo por momentos de su hábitat natural para participar en la construcción del juego.

El peor

Un penal malogrado que condicionó su actuación (4)

Lucas Janson mostró voluntad para proyectarse, pero falló en la resolución de sus avances. El penal desperdiciado terminó marcando una actuación por debajo de lo esperado.

El árbitro

Jorge Baliño y una omisión que empañó su tarea (4)

Cumplió con una labor discreta y sin grandes sobresaltos, aunque cerró la tarde con un error que generó reclamos: no cobró un tiro de esquina evidente para Gimnasia en la última jugada.

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Nelson Insfrán (5)

Poco pudo hacer ante las buenas definiciones de los atacantes rivales. Pese a esto, se mostró seguro en las salidas por juego aéreo.

Bautista Barros Schelotto (4)

No estuvo fino cuando se proyectó en ataque y tuvo algunas di- ficultades para contener las llegadas por su sector.

Germán Conti (5)

Se lo vio firme en la marca y atento para cerrar los espacios. Intentó ser salida limpia en ciertos momentos.

Enzo Martínez (6)

Al igual que su compañero de zaga transmitió seguridad y se animó a pasar la cañada cuando el equipo no encontraba conducción.

Pedro Silva Torrejón (7)

Partido correcto y con gol incluido. Se mostró activo y prolijo en ataque. Varias veces desniveló por su andarivel. En defensa, nada que reprochar..

Nicolás Barros Schelotto (5)

Asistió de maravilla a Auzmendi, pero le costó imponer su juego. Cumplió acompañando a Seoane.

Mateo Seoane (5)

Realizó un trabajo más silencioso y prolijo. En el tramo final terminó aportando a las tareas defensivas.

Ignacio Fernández (7)

El eje y conductor del equipo. El jugador de los mil pulmones. Volvió a destacarse por su actuación solida y generosa, aportando despliegue, recuperación y claridad.

Lucas Janson (4)

Tuvo algunas proyecciones interesantes, aunque le faltó precisión. Además el penal desperdiciado condicionó su actuación.

Maximiliano Zalazar (6)

Eléctrico y movedizo por todo el frente de ataque. Mostró iniciativa para atacar y tuvo varias llegadas complicando a la defensa rival.

Agustín Auzmendi (8)

Otro de los puntos más altos. Bien ubicado dentro del área para llegar al gol. También abandonó su zona de influencia, para asociarse y colaborar en la construcción ofensiva.

INGRESARON

Agustín Colazo (5)

Le costó involucrarse en el circuito ofensivo. Nunca logró tener contacto frecuente con el balón.

Alexis Steimbach (4)

Le faltó mayor precisión a la hora de central. El gol del empate llegó por su sector.

Manuel Panaro (5)

Falló en los metros finales y desperdició una chance clara de gol.

Renzo Giampaoli (5)

Se acopló bien tras su ingreso.

Marcelo Torres (5)

Ingreso correcto.

Promedio

5,38