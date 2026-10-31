Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs. Estudiantes (RC)

El mejor

Ignacio Fernández (8)

Es repetitivo: Nacho Fernández fue, otra vez, el mejor jugador de Gimnasia en su victoria sobre Estudiantes de Río Cuarto. En el primer tiempo cometieron el pecado de dejarlo suelto en el medio, sin marca, e hizo lo que quiso. Asistió, recuperó y marcó el segundo gol. Es por escándalo el mejor jugador del plantel y anoche lo demostró nuevamente.

El peor

A Steimbach le costará volver a jugar en el Lobo (3)

El lateral izquierdo tuvo que esperar varias fechas para tener una chance tras su expulsión en el clásico. Ayer volvió a ver la tarjeta roja y dejó a su equipo 35 minutos con 10 hombres.

El árbitro

Juan Pablo Loustau no se complicó demasiado (6)

No dudó en tomar las dos decisiones más fuertes de la noche: las expulsiones de Steimbach y Antonini. Ambas estuvieron muy bien. Fue ayudado por el VAR para no sancionar penal para el local.

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Harlen Castillo (6)

No tuvo muchas atajadas pero una clara en el primer tiempo que le sacó a Alaniz para mentener a su equipo en ventaja. Dudas en algunos centros.

Alexis Steimbach (3)

No pudo sacar provecho demasiado por la banda derecha. Lo mejor suyo fue una recuperación que terminó en el segundo gol de Gimnasia. La expulsión lo condenó. Y zafó de hacer penal.

Germán Conti (6)

Es verdad que tuvo un par de desatenciones pero fue un punto alto de la defensa para sacar cada pelota que llegaba por via aérea.

Enzo Martínez (7)

Fue tan fácil el trámite del primer tiempo que por momentos se distrajo y eso provocó alguna recuperación peligrosa en los metros finales. Em los minutos finales se hizo dueño del área.

Pedro Silva Torrejón (5)

Bien en la marca pero sin tener tanto peso en los metros finales de la banda izquierda de la cancha.

Mateo Seoane (5)

En un sector del campo donde el rival no tuvo presencia, hizo lo que quiso. Recuperó siempre y entregó rápido. Decayó en el segundo tiempo.

Ignacio Miramón (5)

Lo mismo que Seoane. Fue el volante central que más veces pisó el áea rival. Le cometieron faltas y hasta se animó de afuera con una jugada preparada que casi es gol..

Ignacio Fernández (8)

El dueño de la mitad de cancha, el dueño de su equipo y el dueño del partido. No lo marcaron y se hizo un festín. Asistió a Torres en el 1-0 y entregó varias pelotas de gol. Hizo el segundo.

Agustín Auzmendi (5)

Corrió mucho y se esforzó por generar situaciones de gol. No tuvo pelotas claras y tampoco la chance de generar peligro en el arco de enfrente. Se fue reemplazado.

Lucas Janson (5)

Muy sacrificado a la hora de rebotar la pelota y buscar sociedades ofensivas. Tuvo una chance clara de gol que no pudo concretar.

Marcelo Torres (6)

Goles son amores. No tuvo su mejor partido pero apareció en el momento justo para poner el 2-0 que le bajó la persiana al partido. Muy sacrificado.

INGRESARON

Pablo Aguiar (5)

Entró para sostener la banda derecha. Le costó mucho.

Matías Melluso (5)

Refuerzo para el sector izquierdo.

Facundo Di Biasi (5)

Entró en el peor momento de Gimnasia.

PROMEDIO:

5,42