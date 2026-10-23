Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs. Sarmiento

Por Rodrigo Cantón (rcanton@eldia.com)

El mejor

IGNACIO FERNÁNDEZ (8)

No es un descubrimiento la jerarquía del capitán de Gimnasia, pero no deja de sorprender la calidad que aporta partido tras partido y como maneja los hilos del Lobo. Además, sigue en racha y convirtió nuevamente para aprovechar un error en defensa de Sarmiento y abrir el partido en el Bosque para encaminar una nueva victoria del equipo de Ariel Pereyra.

El peor

Silva Torrejón no la pasó bien en el complemento (5)

Si bien no tuvo un mal partido, cuando Sarmiento se propuso atacar por su sector, fue superado en reiteradas oportunidades y no pu- do afirmarse en la marca para evitarlo.

El árbitro

Martínez Beligoy y un partido con pocas complicaciones (6)

El juez del partido no tuvo demasiadas jugadas para el debate, pese al gol anulado de Gimnasia por una carga de Miramón. Pudo haber mostrado alguna tarjeta amarilla más por el lado de Sarmiento.

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Harlen Castillo (6)

Siempre respondió con seguridad y cuando jugó con los pies no se complicó.

Alexis Steimbach (6)

Lo mejor suyo fue en la primera etapa cuando pasó al ataque con peligrosidad.

Germán Conti (5)

Firme por abajo y por arriba, aportó seguridad en el fondo. En el complemento, cuando Sarmiento insistió en ataque, mostró algunas falencias.

Enzo Martínez (6)

Prácticamente no tuvo fallas y no pasó zozobras en defensa en el primer tiempo. En la segunda etapa bajó un poco su nivel.

Pedro Silva Torrejón (5)

Bien en ataque, le costó en la segunda etapa en defensa y cuando el conjunto de Junín eligió su banda para atacar, fue superado en algunas oportunidades.

Mateo Seoane (5)

Ayudó a Miramón en la recuperación de la pelota y cuando la tuvo en sus pies buscó siempre a Nacho Fernández,.

Ignacio Miramón (7)

El socio ideal para Nacho Fernández. Estuvo en todos lados para recuperar mostrando su habitual despliegue al servicio del equipo.

Ignacio Fernández (8)

El cerebro del Lobo, hizo siempre todo lo que pedía la jugada. Jugó e hizo jugar. Además, convirtió su segundo gol consecutivo. Su nivel es una de las grandes explicaciones del momento del equipo tripero.

Marcelo Torres (6)

Su sacrificio fue clave en ataque. Tuvo algunas chances de gol y salió exhausto por el desgaste hecho.

Agustín Auzmendi (7)

Estuvo muy movedizo, bajó a pivotear y fue indescifrable para los centrales de Sarmiento. Su labor fue vital para abrir la defensa de los dirigidos por Facundo Sava.

Lucas Janson (6)

Además de intentar sumar en el aspecto ofensivo, también mostró despliegue para dar una mano en defensa con las subidas de los lateral juninenses.

INGRESARON

Franco Torres (7)

Entró enchufado y convirtió un golazo para llevar tranquilidad en el marcador.

Facundo Di Biasi (-)

A falta de poco para el final, ingresó para darle aire fresco al equipo mens sana.

Nicolás Barros Schelotto (-)

Ingresó a la par que Di Biasi y con la salida de Nacho Fernández, se buscó que fuese el eje del equipo.

Leonel Troncoso (-)

Entró con poco partido por delante.

PROMEDIO:

6,16