Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de River vs. Boca

El central millonario se hizo amonestar para no perderse el Superclásico y a los 10’ vio la roja por una falta infantil ante la falla que tuvo en la marca de Merentiel. Un partido muy malo más.

santiago beltrán (6)

No tuvo responsabilidad en el gol de Di Lollo y respondió bien en varias ocasiones.

gonzalo montiel (4)

La voluntad y el despliegue de siempre y poco más. Se fue expulsado a los 79’.

lucas martínez quarta (2)

Cometió un error de concepto infantil en la jugada que terminó con su expulsión por falta a Merentiel. Será difícil que siga vistiendo la camiseta millonaria.

nicolás otamendi (5)

Con poco, mostrando temperamento y experiencia, fue de lo mejor en una tarde floja de la defensa riverplatense.

marcos acuña (5)

Actitud para lo que representa un partido de esta magnitud, pero no mucho más.

Tobías andrada (4)

Perdió la mayoría de los duelos ante el mediocampo de Boca y nunca pudo imponerse en el partido.

lucas silva (4)

Teniendo en cuenta que fue su primer Superclásico de titular, su nivel fue discreto, pero no la pasó para nada bien y salió en el entretiempo.

tomás galván (4)

Su presencia pasó inadvertida en el aspecto ofensivo.

thiago almada (4)

Lejos de su nivel ideal, influyó poco y nada. Los habituales circuitos que genera con Correa no estuvieron.

ángel correa (5)

Intentó con arrestos individuales llevar peligro al área rival,

lucas beltrán (-)

Jugó nada más que 13’ y fue reemplazado para reconstruir la defensa ante la expulsión de Martínez Quarta.

Ingresaron

lautaro rivero (4)

Ingresó por la roja a Martínez Quarta, sufrió el partido y fue quien perdió la marca en el gol local.

lautaro pereyra (4)

Aportó aire fresco a un equipo golpeado, pero con el paso de los minutos su nivel fue decayendo.

Juan cruz meza (5)

Su entrada le dio un poco de movilidad al equipo, pero no pudo cambiar la ecuación.

sebastián driussi (5)

Dio la sensación que debió tener más minutos, se mostró movedizo para buscar espacios y sociedades con el mediocampo.

giovanni gonzález (-)

Entró a los 89’ y su única intervención fue un centro impreciso sobre el cierre del partido.

promedio

4,23

Sin nada que hacer en el gol de Di Lollo frente a un cabezazo a quemarropa, después respondió bien ante un tiro de Paredes desde afuera del área y varias llegadas que tuvo Boca ante la superioridad numérica y una floja tarde de la defensa millonaria. No estuvo seguro con los pies, pero acertó en las intervenciones que pedía cada jugada.

El técnico de River no estuvo a la altura porque no supo hacer llegar al plantel, armó un mediocampo sin marca y dejó sin “9” a los 11 minutos de juego al sacar a Beltrán.