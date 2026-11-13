Uno por uno: el boletín de Estudiantes ante Independiente (RM)

Lucas Finochio

Guido Carrillo (9)

Siempre Guido Carrillo. Otra vez demostró toda su jerarquía y dejó en claro que es el goleador de las finales como ante Defensa, Vélez y Racing. Ganó de arriba cada pelota que le llegó, se movió por todo el frente de ataque y coronó su actuación con un golazo de cabeza, una de sus especialidades. En el segundo gol la pelota terminó rozando en él.

La consagración maquilló una floja actuación (4)

Nunca logró entrar en ritmo de juego y, para colmo, quedó señalado en la jugada del empate de Independiente, al dejar libre de marca a Elordi. Le costó aportar claridad y terminó sin gravitar.

Yael Falcón Pérez y un arbitraje sin sobresaltos (6)

Llevó el partido con autoridad y mantuvo el control del juego. No tuvo que resolver situaciones polémicas y mostró criterio a la hora de sacar tarjetas amarillas.

Fernando Muslera (8)

Tuvo buenas intervenciones. En los goles pudo haber hecho algo más, aunque no tuvo responsabilidad exclusiva.

Eric Meza (6)

Encontró espacios para proyectarse. En algunos pasajes se cerró hacia el centro y tuvo posibilidades de quedar frente al arco.

Santiago Núñez (6)

Estuvo cerca de cometer un error grave en una salida con Muslera, pero compensó con entrega y firmeza.

Leandro González Pirez (7)

Estuvo algo impreciso en el primer tiempo. Se acomodó en el complemento. No pudo evitar el centro en el gol del empate.

Marcos Rojo (6)

Tuvo un remate desviado en la primera mitad. Se mostró seguro en defensa y respondió ante las llegadas del rival.

Joaquín Tobio Burgos (7)

Se destacó por su velocidad y despliegue. Colaboró en defensa y fue una alternativa en el ataque.

Baltasar Rodríguez (7)

Le dio dinámica al mediocampo con sus avances y buscó romper líneas con la pelota. Elevó el centro para el gol de Alario.

Ezequiel Piovi (6)

De primer tiempo intermitente. Ganó protagonismo en el complemento y se destacó por la circulación de pases.

Fabricio Pérez (7)

Arrastró la marca de Elordi y generó el espacio para que Meza se proyectara al ataque. Tuvo sus situaciones, pero le faltó puntería.

Tiago Palacios (5)

Cerró el PT en alza, pero le faltó precisión en la puntada final para terminar mejor algunas jugadas de ataque.

Guido Carrillo (9)

Qué más decir de él, está todo dicho. Antes del gol bajó todo lo que le tiraron, jugó en todo el frente de ataque y coronó con un golazo de cabeza. El segundo gol terminó rozando en él.

Ingresaron

Alexis Castro (5)

Le dio verticalidad al juego. Tuvo un disparo que dio en el palo.

Edwuin Cetré (5)

Su ingreso no desequilibró.

Miguel Monsalve (4)

Dejó libre a Elordi para el centro del empate.

Tomás Palacios (5)

No suplió el trabajo de Rojo.

Lucas Alario (6)

No logró evitar el primer gol del rival. Aunque se convirtió en héroe, como con Platense con el gol para consagrar al León.

Eros Mancuso (-)

Jugó un puñado de minutos.

Promedio

6,20