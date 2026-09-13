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Uno por Uno: los puntajes de Gimnasia ante Argentinos Juniors

Por Martín Cabrera
Martín Cabrera | mcabrera@eldia.com

Ignacio Fernández (7)

No se descubre absolutamente nada al decir que es, por lejos, el mejor jugador de Gimnasia. Lo demostró ayer en la cancha de Argentinos, al ser siempre la salida clara y darle un pase exquisito para que Auzmendi defina para el 1-0. Mientras tuvo nafta su equipo jugó mejor que el rival. Su cansancio fue la merma del equipo.

Los cambios, tarde, que no mejoraron al equipo (5)

Demoró mucho Ariel Pereyra para hacer los cambios, principalmente los de arriba que estaban cansados. Los primeros en ingresar, Torres y Steimbacn no hicieron demasiado.

A Martínez Beligoy le faltó conducción (4)

No pudo nunca imponer su voz en un partido que se le fue de las manos. Acertó en los goles y la expulsión por el VAR. En el complemento ignoró faltas claras de Argentinos.

Nelson Insfrán (5)

No tuvo mucho trabajo porque Argentinos en el primer tiempo no atacó y en el complemento remató poco al arco.

Bautista Barros Schelotto (6)

Lo atacaron muchísimo por su sector y salió bien parado. Además es rescatable que supo jugar con una amarilla en sus espaldas.

Enzo Martínez (6)

El mejor jugador de la defensa. Sacó todo y supo dar seguridad en el juego aéreo y en las entregas. Sufrió un poco en el final.

Germán Conti (5)

Quedó un paso atrás en el gol de Argentinos y no dio toda la seguridad en el juego por arriba. Cumplió pero no se destacó en un partido difícil.

Pedro Silva Torrejón (6)

Correcto partido del lateral izquierdo que se mostró mejor en el primer tiempo, cuando fue salida permanente que en el complemento.

Ignacio Miramón (6)

Enorme primer tiempo y mucho despliegue en la parte final. Quedó muy solo en la recuperación y en la salida desde el medio.

Mateo Seoane (5)

Bien a la hora de cortar la pelota y buscar una rápida transición, pero no tuvo mucho para aportar cuando el local empezó a manejar la pelota.

Ignacio Fernández (7)

Un señor primer tiempo. Manejó la pelota, los tiempos y los hilos del equipo. Autor intelectual del gol de Auzmendi. Casi marca el segundo de cabeza. Se cansó en el final.

Lucas Janson (5)

Tuvo un par de buenas intervenciones pero nada más. Fue el primer en salir físicamente del partido. Estrelló un remate en el poste que pudo ser el 2-0 aunque habría que revisarla.

Maximiliano Zalazar (5)

Fue muy importante en el primer tiempo, volcado por extrema derecha. A él le pegó Prieto en la expulsión. Luego jugó demasiado con el reclamo constante y se fue del partido.

Agustín Auzmendi (6)

Corrió mucho en los primeros 45 minutos. Hizo un gol de muy buena factura porque definió preciso. Luego salió, agorado.

Ingresaron

Alexis Steimbach (5)

Va a tener que aprender a frenar un segundo antes.

Franco Torres (5)

No mejoró a Janson.

Marcelo Torres (-)

Jugó los últimos minutos del partido

Agustín Colazo (-)

Entró muy tarde. Demoró el Pata Pereyra con los cambios.

Renzo Giampaoli (-)

Su ingreso fue para aguantar el 1-1.

Promedio

5,53

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