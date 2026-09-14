Uno por uno: quiénes son los 21 platenses que compiten en los Juegos Suramericanos

El deporte de La Plata tendrá una destacada participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Un total de 21 atletas locales vestirán la camiseta celeste y blanca, lo que significa un importante aporte del 3,2% a la delegación argentina completa y un 7,6% del total de representantes de la provincia de Buenos Aires.
Los deportistas platenses competirán en 14 disciplinas distintas, con una notable presencia de representantes de clubes tradicionales de la región, como el Club de Regatas La Plata y La Plata Rugby Club.
La lista completa de representantes locales
- Canotaje de Velocidad: Lucía Dalto Aziz (Club Regatas La Plata) y Santiago Piedras (Club Regatas La Plata).
- Ecuestre: Fiorella Mengani (Adiestramiento) y Matías Albarracín (Salto).
- Esgrima: Iván Groupierre Ramiro.
- Hockey sobre césped: Pedro Fernández y Yaco Kovalivker.
- Natación: Ulises Cazau y Máximo Aguilar Macchion.
- Patín Artístico: Ulises Loiseau Büchele.
- Pelota Vasca: Lis García Calderón.
- Remo: Fernando Álvarez (Club Regatas La Plata) y Agustín Annese (Club Regatas La Plata).
- Rugby 7: María Taladrid (La Plata Rugby Club).
- Sóftbol: Carina Anabel Amarilla.
- Taekwondo: Victoria Rivas y Santino Policelli.
- Tenis de Mesa: Candela Molero y Horacio Cifuentes (La Plata / Berisso).
- Vóleibol: Julieta Ruelli (Vóley Indoor) y Brenda Churín (Vóley Playa).
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