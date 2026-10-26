Uno por uno: River

santiago beltrán (6)

Tuvo buenas intervenciones en la primera etapa y mostró dudas en el juego aéreo en el complemento.

gonzalo montiel (6)

Su mejor versión estuvo en la ofensiva. En defensa fue superado en varias ocasiones.

Lautaro rivero (7)

Convirtió el gol del triunfo para el Millonario y se mostró seguro en el fondo reemplazando a Martínez Quarta.

Nicolás otamendi (7)

Con oficio y experiencia mantuvo controlado al hombre más peligro de la visita, “Maravilla” Martínez.

francisco ortega (6)

Cuando pasó al ataque lo hizo con criterio y firme en defensa.

aníbal moreno (5)

Venía teniendo un buen rendimiento, pero una lesión lo obligó a salir.

tobías andrada (6)

Le costó en el arranque, pero luego levantó su nivel y terminó redondeando un aceptable desempeño.

tomás galván (5)

Buscó siempre generar conexiones con Almada y Correa, discreta actuación.

thiago almada (6)

Tuvo algunas lagunas pronunciadas, pero cuando se enchufó hizo la diferencia.

ángel correa (8)

Como desde hace tiempo, volvió a ser lo mejor del conjunto Millonario y lo más peligro en ofensiva.

lucas beltrán (6)

Mostró sacrificio para bajar a juntarse con los mediocampistas y pivotear.

Ingresaron

Lucas silva (6)

Ingresó por la lesión de Moreno. Cuando terminó de acomodarse, aportó presión y buen manejo de pelota.

Juan cruz meza (6)

Le dio aire fresco al equipo.

lautaro pereyra (6)

Mostró decisión en ataque y generó peligro.

rafael santos borré (-)

Sumó pocos minutos en cancha.

promedio

6,14