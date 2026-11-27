La selección uruguaya de leyendas se impuso por 4-1 ante el combinado de Resto de América en un encuentro disputado este ayer en el Parque Viera, como parte de las actividades que se desarrollan en Montevideo en la previa de la final de la Copa Libertadores, que se jugará mañana en el Estadio Centenario.

El combinado de las leyendas de Conmebol contó con una presencia especial para el público de Estudiantes: Mauro Boselli y Hernán Rodrigo López, dos exdelanteros que dejaron su huella en el Pincha, formaron parte del equipo que reunió a figuras de distintos países del continente.

Además de los dos exalbirrojos, el plantel americano tuvo nombres de peso como Ricardo “Mono” Tavarelli, Felipe Melo, Óscar Ruggeri, Paulo Da Silva, Jonathan Maidana, Léo Moura, Roberto “Toro” Acuña, Jonathan Santana, Sergio Orteman, Rodrigo “Popi” Muñoz, Mauro Silva, Ricardo Omar Giusti y Gabriel Peñalba.

Del lado uruguayo participaron, entre otros, Fabián Carini, Diego Godín, Walter Gargano, Sebastián Abreu, Nicolás Lodeiro, Diego Pérez, Mauricio Victorino, Cristian “Cebolla” Rodríguez, Gonzalo “Chory” Castro, Andrés Scotti, Álvaro González, Fabián Estoyanoff, Vicente Sánchez, Juan Castillo y Darío Rodríguez.

Sanchez, Abreu y Vargas por duplicado marcaron para la Celeste. En tanto que Domínguez convirtió el descuento para el combinado de la confederación.