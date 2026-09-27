"Va a llegar el día que maten un árbitro": la mujer de González Pirez explotó tras la derrota de Estudiantes

La polémica consagración de Rosario Central por la Supercopa Internacional, después de derrotar a Estudiantes, dejó un tendal de polémicas dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, una de las repercusiones más fuertes de la jornada se dio en el ámbito digital a través de una explosiva historia publicada por Melina Dibos, esposa de Leandro González Pirez.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja del futbolista utilizó una imagen del estadio durante el encuentro para volcar un furioso descargo contra la organización, el arbitraje de Darío Herrera y los supuestos tratos hacia la parcialidad albirroja.

En su publicación, Dibos enumeró uno a uno los motivos de su indignación tras el pitazo final: “Un papelón este partido. Un penal inventado. Central con pirotecnia todo el partido. Un penal no cobrado. Qué vergüenza”, lanzó en el inicio de su texto, haciendo alusión a los fallos arbitrales que inclinaron la balanza a favor del conjunto rosarino.

Asimismo, denunció severos contratiempos logísticos con el traslado de los simpatizantes del León que viajaron al estadio: “40 micros retenidos a 100km sin explicación”.

En el tramo más severo y polémico de su mensaje, Dibos arremetió de forma violenta contra el fútbol argentino y el estamento arbitral: “En Argentina siempre hasta las últimas consecuencias. Va a llegar el día que maten un árbitro y se va a terminar esta mafia”.

Para cerrar, comparó la situación con trágicos e impactantes casos de la historia social del país: “Como Cromañón, como Nahir Galarza, como los rugbiers. Hasta que alguien paga la condena, el circo continúa”.

La mujer de Verón no se quedó atrás

A las duras críticas de la jornada se sumó la voz de Valentina Martín, esposa del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, quien también utilizó sus redes sociales para expresar una contundente indignación tras el desenlace del partido.

Con una postal del estadio de fondo, la abogada apeló a una frase de fuerte impacto para calificar lo sucedido en la cancha. “EL ROBO DEL SIGLO”, escribió con letras mayúsculas en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Acompañando esa dura sentencia, Martín completó su descargo con duras acusaciones hacia el entorno del arbitraje y la conducción deportiva local. “Qué vergüenza el fútbol argentino, mafia, impunidad, asco como ensucian un deporte tan lindo”, sentenció.