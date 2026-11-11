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CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD DESCARTARON QUE SE JUEGUE EL SÁBADO

Va el lunes: el Lobo recibirá a la Lepra en día feriado

El partido ante Newell’s tuvo varios borradores de día y horario pero como el 23 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, la Liga aprovechó la jornada no laborable para la reprogramación
Los jugadores triperos quieren seguir festejando / Archivo

Por Redacción

Por estas horas, la Liga Profesional definirá días y horarios para la disputa de los encuentros por los octavos de final del Torneo Clausura. Más allá de que el borrador original tenía programado el partido entre Gimnasia y Newell’s para el sábado por la noche, un recital en el Hipódromo de La Plata obligó a adelantar el partido las 17.00 pero distintas gestiones llevadas adelante trasladaron el partido para el lunes -feriado por el Día de la Soberanía Nacional- en el horario tentativo de las 17.00.

El impedimento para que el partido se dispute el sábado por la noche surgió desde Aprevide, ya que desde las 20.00 habrá un show musical en el Hipódromo que prevé una importante convocatoria de público, ya que cerrará Las Pelotas, mientras que Barbi Recanati (ex Utopians) y los uruguayos de La Vela Puerca estarán a cargo de los recitales previos. La cercanía entre ambos escenarios llevó al organismo de seguridad provincial a plantear el cambio de horario.

Además de una situación geográfica hay una cuestión vinculada a la desconcentración del público, ya que ese día se jugará la final de la Copa Sudamericana entre Boca-Atlético Mineiro y desde los organismos de seguridad prefieren evitar que la salida de los hinchas triperos coincida con un eventual festejo de los hinchas xeneizes en 7 y 50.

Por eso, el borrador de la Liga Profesional tenía programado el partido para las 17.00 del sábado, un horario sin objeciones de la seguridad. Sin embargo, la dirigencia tripera inició gestiones para que el partido pase directamente para el domingo, pero desde la AFA surgió la alternativa del lunes 23, aprovechando que el gobierno nacional trasladó el feriado, que originalmente era el viernes 20. Todavía resta la confirmación del horario, que llegará en las próximas horas.

EL LOBO CONTINÚA CON LAS PRÁCTICAS

Mientras tanto, en Estancia Chica, Ariel Pereyra continúa con el organigrama de entrenamientos para una semana que terminará con el amistoso del sábado ante River Plate en el Monumental. Ese partido se jugará desde las 10.00 y será a puertas cerradas.

La práctica desarrollada ayer por la mañana incluyó tareas de gimnasio y luego -en la cancha 2- rutas de pases, ejercicios de transición y definición. Ignacio Fernández, Pedro Silva Torrejón y Alexis Steimbach regresarán a la formación titular ante el conjunto rojinegro, aunque habrá que ver si el cuerpo técnico tripero no elige cuidar a algún jugador en el partido frente a River más allá de la búsqueda de rodaje en el fin de semana de la fecha FIFA.

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