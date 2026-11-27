Enviado especial a Montevideo

Ahora sí en Montevideo ya empiezan a escucharse los hinchas de Estudiantes por las calles de la ciudad. Todavía no llegó ni el 10 por ciento pero hay muchos más que el día que arribó el plantel. De repente el rojo y blanco empezó a copar la escenografía de la ciudad como hace 58 años.

Esa otra final, tal como ya se escribieron tantas notas, sigue revoloteando en familias albirrojas que compartirán la misma experiencia con generaciones diferentes. Generaciones que vieron a diferentes equipos pero sintieron la misma pasión por el Club.

Una de esas historias es la de Arturo Madina Oleastro, quien guardó por 58 años una bandera que llevó al Centenario en mayo de 1968 cuando fue siendo un niño junto a su padre. Ahora él no podrá viajar por cuestiones de salud pero irá su hijo Gonzalo, que por supuesto llevará esa misma bandera que tenía su papá.

“Lo curioso es que está viviendo en Barcelona y se vino para Argentina especialmente para ver esta final y de paso lleva esa bandera que tiene tanto significado para la familia”, relató Arturo en diálogo con EL DIA. “Mirá si tendremos conexión con Estudiantes que mi abuelo fue vice de Jorge Hirschi en una de sus presidencias.

Otro viaje de locos lo está haciendo Felipe Dávila, un fanático de Estudiantes que desde hace un año vive en Australia. Cuando se conoció que el equipo jugaba la final contra Palmeiras en Montevideo no lo dudó. “Lo seguí toda mi vida, ví todos los partidos que te imagines. Era de esos hinchas que van igual de visitante aunque no esté permitido... Mirá si no iba a estar en el Centenario”, contó antes de tomarse un vuelo hasta Santiago de Chile. Desde allí tendrá otro avión a Buenos Aires y desde allí en auto con amigos a cruzar el Charco.

“Toda mi infancia escuchando estas historias de finales de copa y ahora me siento un afortunado de poder vivirlas”, siguió.

El que estuvo a punto de venirse fue Kito Pereyra, hoy en Vietnam pero fana del Pincha como cuando vivía en La Plata. “Hace un mes que no puedo parar de pensar en mi Viejo, en ese viaje a Montevideo. Fui solo y en teoría había una habitación a mi nombre. Tenía 17 años. Me dio la plata para el taxi y fui a ese hotel cinco estrellas... Pero no estaba la reserva hecha y en esa época no había manera de comunicarse fácilmente. Dormí en una pensión de la avenida 18 de julio hasta que el otro día llegó mi papá. Creo que mi vieja nunca supo la verdadera historia, ja”, relató y lamentó que no consiguió vuelos no entradas para viajar pero que a las 3 de la madrugada del domingo en el Sudeste Asiático estará como aquella noche en Uruguay alentando a Estudiantes.

Montevideo de rojo y blanco

Ayer llegaron no menos de 10 servicios de barcos que unieron Buenos Aires con Montevideo. En su mayoría con hinchas del Pincha y hasta algunos de Palmeiras, que habían sacado antes ya que es muchísimo más barato volar a la Argentina que a Uruguay.

Por eso las calles empezaron a tener otro acento, otras canciones y otros colores. El Fan Fest vibró al ritmo de “Te seguiría por todas partes...”.

Y hoy empezará el verdadero éxodo. A las 7 saldrá la primera tanda de los 121 colectivos rumbo a Uruguay, con mucha antelación. Después del mediodía saldrá el resto con filiales y agrupaciones a la cabeza, y por la noche lo harán los últimos. Se esperan alrededor de 40 mil hinchas del otro lado de Charco, en su mayoría con entradas y los restantes irán al Fan Fest en Parque Rodó.

Se esperan alrededor de 40 mil hinchas de Estudiantes en Montevideo

Diferentes generaciones que se movilizan por una nueva final de estudiantes en la copa libertadores