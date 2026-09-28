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El ecuatoriano se destapó y con tres goles puso a boca en semifinales

Valencia dijo presente en el momento justo

El experimentado delantero apareció cuando el Xeneize se estaba quedando afuera y en las tres chances que tuvo dio vuelta la historia
valencia se vistió de héroe para darle el pase a boca / foto baires

Por Redacción

Casi como un designio futbolístico, Enner Remberto Valencia Lastra, mejor conocido como Enner Valencia, tuvo su bautismo goleador con la camiseta azul y oro en la tarde del Gigante de Arroyito y cuando el conjunto de Rodolfo Arruabarrena parecía irremediablemente, por como estaba dado el partido, dirigirse a una inevitable eliminación en Copa Argentina.

El atacante de 36 años, con su primer gol revivió al Xeneize y fue el abanderado de una remontada que asomaba muy difícil en tierras rosarinas, pero que con su descuento para 2-1 parcial le dio una inyección anímica a un equipo que ya parecía entregado.

El futbolista que disputó tres mundiales defendiendo los colores de Ecuador, ingresó a los 11’ del complemento y a los 27’ tras un córner teledirigido de Lautaro Blanco a su cabeza, logró vencer a un Cambeses que hasta ese momento parecía inexpugnable.

Luego del descuento, las dudas y los temores cambiaron de bando, Racing se retrasó para aguantar la ventaja, pero la estrategia le duraría poco y nada, ya que menos de diez minutos después de su debut en las redes del club de la Ribera, Enner Valencia diría nuevamente presente para igualar las cosas y que la definición quede en igualdad de condiciones para ambos.

Cuando todo parecía conducir a los penales y con una colaboración ya de por si incuestionable por el poco tiempo que precisó el ex delantero de Emelec, Pachuca, West Ham, Everton, Tigres, Fenerbahçe e Internacional para aportar lo suyo, no conformé con ello a los 50’ firmó su triplete para definir todo y ni siquiera darle la chance a la Academia de llevar la definición a los tiros desde el punto penal.

Así, un nombre que venía siendo cuestionado por su estado físico y el poco aporte que le había dado al Xeneize en los ingresos que había tenido, se destapó con tres goles, para darle el boleto a las semifinales al conjunto de Rodolfo Arruabarrena y mantenerlo vivo en otro de los frentes que tiene la escuadra azul y oro en este segundo semestre de 2026.

Una aparición tan necesaria como clave de un futbolista que llegó sobre el cierre de su carrera y que empezó a pagar con goles la confianza depositada por parte de la dirigencia de Juan Román Riquelme y el propio Arruabarrena.

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