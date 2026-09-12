Valenzuela ante el Timao y Herrera para la final

Estudiantes ya conoce a los árbitros que estarán al frente de sus dos próximos compromisos de mayor relevancia: la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians y la final de la Supercopa Internacional frente a Rosario Central.

En las últimas horas quedó confirmado que el venezolano Jesús Valenzuela será el encargado de impartir justicia el próximo miércoles en San Pablo, cuando el Pincha visite al Timao por la vuelta de los Cuartos de final. El referí de 42 años es uno de los árbitros con mayor experiencia dentro de la Conmebol, aunque cuenta con un historial particular dirigiendo al conjunto que hoy conduce Alexander Medina.

Valenzuela arbitró por primera vez a Estudiantes en marzo de 2022, en la revancha de la última fase clasificatoria de la Libertadores ante Everton de Viña del Mar. Aquella noche, el equipo albirrojo se impuso 1-0 con gol de Agustín Rogel.

Meses después volvió a dirigir al Pincha, esta vez en la ida de los cuartos de final frente a Athletico Paranaense. El encuentro terminó 0-0 en Brasil y el VAR intervino en dos oportunidades para corregir decisiones: primero por una mano de Leonardo Godoy dentro del área y luego por un gol del conjunto brasileño que debía ser anulado por posición adelantada.

En 2023, Valenzuela estuvo al frente de otro cruce de Estudiantes en Brasil, cuando Corinthians se impuso 1-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Su último antecedente con el León fue en 2025, en el empate 0-0 ante Cerro Porteño por la revancha de los octavos de final de la Libertadores.

Por otra parte, Darío Herrera será el árbitro principal de la final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central. El encuentro contará además con Gabriel Chade y Cristian Navarro como asistentes, Maximiliano Manduca como cuarto árbitro, Federico Cano como quinto, Jorge Baliño en el VAR y Mauro Ramos Errasti como AVAR.