Varias bajas y el retorno de Bareiro entre los citados

Tras la consagración como Campeón de Liga 2026, y de una semana que sirvió para recuperar a algunos soldados, Boca dio vuelta la página y oficializó la lista des convocados para afrontar la semifinal de la Copa Argentina con Banfield.

Entre bajas importantes por cuestiones físicas y un regreso clave, la nómina que dio a conocer el Vasco ya se encuentra en Mendoza para jugar en el estadio Malvinas Argentinas con varias novedades. El plan de Rodolfo Arruabarrena es plantar el mejor once posible y no arriesgar a los que están “tocados”.

La buena noticia tiene que ver con un regreso esperado. Luego de seis meses ausente por la operación de una hernia de disco lumbar, se confirmó que Adam Bareiro está a disposición del entrenador.

Si bien la idea es llevarlo de a poco y que vaya sumando minutos paulatinamente, la vuelta del paraguayo es una noticia que se festeja puertas adentro ante la seguidilla decisiva que se le viene al Xeneize.

Además del delantero, que supo ser titular y clave en el ciclo de Claudio Úbeda pero todavía no pudo ser utilizado por el Vasco, otros dos juveniles completan el apartado de retornos a la nómina de concentrados (para suplir algunas ausencias), como Camilo Rey Domenech y Joaquín Ruiz. Por otro lado, Santiago Ascacibar finalmente fue citado por el técnico, pero no está confirmada su titularidad: si no llega en óptimas condiciones, Tomás Belmonte lo reemplazará.

Entre las bajas, la más resonante es la de Lautaro Blanco. El lateral izquierdo titular no está al ciento por ciento producto de la extensa seguidilla de partidos y el cuerpo técnico resolvió cuidarlo pensando en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Malcom Braida ocupará su lugar, en lo que por ahora es el único cambio confirmado en la formación.

Tampoco viajaron a Mendoza el paraguayo Ángel Romero, Rodrigo Battaglia (preservado por una molestia), Milton Giménez y Williams Alarcón,