La Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, tendrá hoy una intensa jornada, en el que se disputarán nueve partidos correspondientes a la quinta fecha de la fase regular.

La acción comenzará a las 14:45 (hora de Argentina), con dos partidos atractivos. En uno de ellos, el Galatasaray recibirá en Turquía al Aston Villa de Inglaterra, mientras que en el otro el Bodo Glimt de Noruega hará lo propio con el LASK de Austria.

Más tarde, a las 17, se llevarán a cabo los siete partidos restantes de manera simultánea.

Entre los más destacados está el enfrentamiento entre el Real Madrid de España, que tiene puntaje ideal, con el PSV Eindhoven de Países Bajos, además de Manchester City vs. Napoli y Arsenal vs. Borussia Dortmund.

También tendrán acción los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone, ya que su equipo, el Como de Italia, recibirá al AEK Atenas de Grecia con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita afianzarse en las primeras posiciones (actualmente está cuarto con nueve puntos).

Los otros tres partidos que se jugarán a partir de las 17 serán Feyenoord vs. Porto; Slovan Bratislava vs. Betis y RB Leipzig vs. Lens.

La quinta fecha de la Champions League se iniciará con el Real Madrid y el Paris Saint-Germain de Francia como líderes con 12 puntos cada uno.

más críticas contra lisandro martínez

El exarquero Peter Schmeichel se sumó a la lista de referentes del Manchester United que son críticos con el rendimiento y las actitudes del defensor argentino Lisandro Martínez, al remarcar su responsabilidad en la última caída del club.

Tras la derrota del “Red Devil”, que marcó el debut de Mauricio Pochettino como entrennador, el danés señaló que Martínez “pudo haber hecho algo más” para evitar algunos de los tantos en la goleada.

“Me cansé de hablar de él” cuestionó el ex arquero. Y opinó además que para ser tan crítico debería “rendir mejor” que como lo viene haciendo.