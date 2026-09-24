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Vélez apelará el fallo y pidió la suspensión de la Copa Argentina

Nelson Pugliese, vice de Vélez, pidió suspender la Copa Argentina / X

Por Redacción

La polémica entre Vélez y Boca por la Copa Argentina sumará un nuevo capítulo. Luego de que el Tribunal de Disciplina rechazara el pedido del Fortín para que el Xeneize fuera eliminado del certamen, desde el club de Liniers confirmaron que apelarán la resolución. Nelson Pugliese, vicepresidente de Vélez, anticipó que la presentación será realizada en las próximas horas y aseguró que la intención de la institución es que la Copa Argentina quede suspendida hasta que exista una decisión definitiva.

El planteo podría alcanzar directamente al encuentro que Boca tiene programado ante Racing por los cuartos de final para el próximo domingo. “Vamos a ir al Tribunal de Alzada y, de ser necesario, al TAS. Descartamos cualquier recurso a la Justicia ordinaria”, manifestó Pugliese.

Sobre la posibilidad de conseguir una suspensión inmediata, el dirigente explicó que el área legal del club se encuentra trabajando en la presentación y reconoció que todavía resta determinar si una eventual medida cautelar tendría efecto inmediato. “Yo, como dirigente, quiero que se suspenda la Copa Argentina hasta que haya un fallo final”, sostuvo.

Pugliese también mostró su disconformidad con la resolución que mantuvo a Boca en competencia y cuestionó la multa impuesta al club.

Según expresó, la sanción de 1.000 entradas generales resulta insuficiente y consideró que correspondía aplicar la pérdida del encuentro por la ventaja deportiva.

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