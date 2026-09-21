Vélez ganó bien y es escolta de Instituto

cvxEn un entretenido partido Vélez superó 3-2 a Tigre y de esta manera se transformó en el escolta de Instituto en la zona B.

El Fortín fue mucho más que su rival en el primer tiempo. Se puso en ventaja a los 14 minutos por un gol de Ronaldo Martínez. Pero no se quedó ahí y fue por más. Estuvo cerca de aumentar la diferencia pero falló en los metros finales.

La sorpresa llegó en el arranque del segundo tiempo con una gran jugada deTigre que terminó con definición de Ignacio Russo para un 1-1 que nadie imaginaba

Vélez sintió el impacto pero conforme pasaron los minutos se fue acomodando y Juan Cruz Policella, de 17 años, volvió a poner al local en ventaja.

Sobre el final, sin merecerlo, lo empató Tigre pero un minuto después Martínez puso el 3-2

jugadores de vélez, en autos particulares

Una de las notas de la noche fue el arribo del plantel de Vélez en autos particulares, en forma de protesta por la deuda del Club. Así los futbolistas visibilizaron un atraso salarial importante.