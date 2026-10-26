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5-0 sobre c. córdoba

Vélez goleó en Santiago y sigue en la pelea Anual

Por Redacción

Vélez no se quiere bajar de la pelea por la tabla Anual. Lo dejó en claro anoche en Santiago del Estero luego de la goleada 5-0 sobre Central Córdoba que lo deja en el pelotón de equipos que le van a disputar a Boca, Argentinos, Independiente Rivadavia y Rosario Central la pelea.

El partido se definió en el primer tiempo cuando el Fortín lastimó las dos veces que se acercó hasta el arco de Alan Aguerre. Muy débil el Ferroviario. Matías Pellegrini y Rolando Martínez abrieron la suerte de un partido que se liquidó en el complemento. En el local se duda de Sebastián Domínguez.

Central Córdoba (0): Aguerre; Martínez, Pignani, Maciel, Cáceres; Vera, Garrido, Sequeira, Iacobellis, Tijanovich; Santos. DT: S. Domínguez.

Vélez (5): Marchiori; García, Thiago Silvero, Magallán, Elías Gómez; Aliendro, Robertone, Pellegrini, Lanzini, Policella; R. Martínez. DT: G. Barros Schelotto.

Goles: PT 7’ Pellegrini (V), 21’ Martinez (V). ST: 13’ Martinez (V), 16’ Robertone (V), 38’ Ronaldo (V), de penal.

Árbitro: Pablo Echavarría.

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