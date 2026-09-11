Vélez visita el Coloso y Defensa va por la punta

En el Coloso Marcelo Bielsa, Newell’s, en franca recuperación, recibe a Vélez desde las 17, por la novena fecha del Torneo Clausura. La Lepra viene de empatar 1-1 ante Central, en el clásico de Rosario; mientras que el Fortín derrotó 1-0 a Estudiantes, en Liniers, y quiere seguir siendo puntero de la Zona A.

Newell’s llega al encuentro con tres partidos sin perder en el campeonato. En su última presentación empató 1-1 de manera agónica ante Rosario Central en el clásico rosarino. Antes había igualado sin goles frente a Estudiantes y derrotado 2-1 a Banfield. Con estos resultados, la Lepra acumula 12 puntos en el certamen y se está metiendo en playoffs.

Vélez, por su parte, mantiene un invicto de ocho partidos en el Clausura. En la fecha pasada venció 1-0 a Estudiantes, mientras que previamente empató 1-1 con Deportivo Riestra y 2-2 frente a River.

El Fortín suma 16 puntos, se encuentra como uno de los punteros de la Zona A y está a dos unidades de la cima de la tabla anual que hoy le pertenece a Argentinos Juniors (recibe a Gimnasia el domingo, en La Paternal) con 46.

Los dos equipos llegan bien perfilados para ofrecer un gran espectáculo. La Lapra sabe que una victoria lo dejará bien cerca de la punta; en tanto que el elenco que conduce el Mellizo Barros Schelotto irá a Rosario con el objetivo de mantenerse bien arriba en la tabla de posiciones.

EN FLORENCIO VARELA

Mientras que en el estadio Norberto Tomaghello, Defensa y Justicia recibe al sorprendente Gimnasia de Mendoza, desde las 19.15.

El Halcón viene de perder 1-0 ante Lanús, mientras que el Lobo mendocino llega tras empatar de manera agónica 2-2 con Boca, y ambos se encuentran en los primeros puestos de la Zona A pensando en los playoffs.

Defensa cayó con el Granate. Antes de ese encuentro había conseguido dos triunfos al hilo: derrotó 1-0 a Platense y 2-1 a Belgrano. El equipo de Julio Vaccari suma 14 puntos en el torneo, y con una victoria ante el líder de su zona podría empezar a acomodarse para clasificar.

Gimnasia de Mendoza atraviesa un buen momento y acumula cuatro partidos sin perder. En su última presentación empató 2-2 ante Boca, mientras que anteriormente goleó 3-0 a Independiente y derrotó 3-2 a Gimnasia, en La Plata.