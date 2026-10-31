Vélez y San Lorenzo se juegan mucho

San Lorenzo visitará esta noche a Vélez, por la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en busca de un triunfo que le permita soñar con la clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Fernando Espinoza.

San Lorenzo llega a este encuentro en una delicada situación, ya que si bien había enlazado una seguidilla de dos triunfos consecutivos, en la última fecha igualó sin goles contra Newell´s y no consiguió meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.

Actualmente, el conjunto dirigido por Ruben Darío Insua se ubica noveno en la Zona A con 18 puntos, por lo que con una victoria tendría muy buenas posibilidades de terminar la fecha entre los ocho primeros.

Pero el Ciclón si bien tiene urgencias por los playoffs sabe que tiene un problema grande a nivel institucional y si no los resuelve nada podrá mejorar en el futuro.

Vélez, por su parte, es uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino en este semestre. El equipo que conduce Guillermo Barros Schelotto no solo está segundo en la Zona A con 27 puntos, sino que en la tabla anual tiene 55 unidades y está metido de lleno en la pelea por el título de Campeón de Liga porque se encuentra en el tercer puesto a solo dos de los líderes, que son Boca y Argentinos Juniors.

En la fecha pasada, el conjunto de Liniers dio una clase de fútbol al golear 5-0 en condición de visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El otro gran partido de la fecha es el de Defensa y Justicia-Independiente, que se medirán en Varela. Si el Rojo gana lo complica a Estudiantes por los playoffs. El Pincha estará atento.

En otro partido de la fecha, Deportivo Riestra recibirá a Talleres de Córdoba, un duelo de dos equipos de pobre presente.