Venta de entradas: crece la expectativa

Mientras los hinchas de Estudiantes esperan con ansias el 2 de noviembre para adquirir sus entradas para la final de la Copa Libertadores, ayer comenzó la preventa exclusiva para titulares de tarjetas de crédito, débito y prepago Mastercard emitidas en Uruguay.

Una vez finalizada esa instancia, la venta para el público general de las categorías 1 y 2 comenzará el lunes 2 de noviembre, a las 14. Cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas de las categorías habilitadas. La comercialización se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial de la Conmebol.

Por su parte, las plateas de categoría 2, correspondientes a la tribuna Olímpica, tendrán un valor de 250 dólares por localidad. Las entradas del sector destinado a Estudiantes podrán adquirirse con DNI argentino, con un límite de cuatro localidades por comprador.

Por otro lado, también se habilitará la categoría 3, exclusiva para los clubes finalistas. De esta manera, los precios quedan: Categoría 1: US$340, equivalentes a 14.042 pesos uruguayos. Categoría 2: US$250, equivalentes a 10.325 pesos uruguayos. Categoría 3: US$95, equivalentes a 3.924 pesos uruguayos.