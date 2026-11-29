Gimnasia tiene un marcado predominio en los duelos eliminatorios ante Boca Juniors, ya que ganó cuatro sobre cinco series, la primera de las cuales significó nada menos que el primer título de su historia para el conjunto tripero.

Aquella definición del campeonato 1929 se jugó el 9 de febrero de 1930 en el viejo estadio de River Plate de Alvear y Tagle. Aquella jornada terminó con un triunfo del Lobo por 2 a 1: Julio Di Giano, con un gol en contra, puso en ventaja a Boca pero Martín Malianni convirtió por duplicado para dar vuelta la final del campeonato y desatar el gran festejo albiazul. El equipo tripero de esa final fue Scarpone; Di Gianno, Delovo; Ruscitti, Santillán, Belli; Curelll, Varallo, Malianni, Díaz, Morgada.

Se volvieron a enfrentar en una etapa eliminatoria más de seis décadas más tarde, cuando por la Liguilla 1992 definieron el pase a la final en cancha de Vélez. Ese 18 de julio, Hugo Guerra capitalizó un tiro libre rasante de Carlos Odriozola, desvió el balón y dejó sin chances al Mono Navarro Montoya para marcar del definitivo 1 a 0. En la final, el Lobo de Gregorio Pérez perdió 3-0 ante Vélez Sarsfield en el Monumental, en un partido que recién se definió sobre el final del juego. El Lobo formó ante Boca con Cristante; Saraiba, San Esteban, Ortíz, Sanguinetti; Bianco (Pablo Fernbández), Perdomo, Morant, Odriozola; Guerra, Guillermo Barros Schelotto (Fabían Fernández).

En 2002, ambos equipos volvieron a encontrarse en la primera rueda de la Copa Sudamericana. Gimnasia se impuso por 3 a 1 en el Bosque con un doblete de Claudio Enría y un golazo de Jorge San Esteban, mientras que Rolando Schiavi había marcado el empate transitorio para el xeneize. En el encuentro de vuelta, el Lobo sostuvo la ventaja conseguida en La Plata con un empate sin goles eb Salta (extraña localía boquense) y selló su clasificación a la siguiente instancia fase de la copa

Los últimos choques entre ambos se dieron en el marco de la Copa Argentina, con una victoria para cada lado, aunque en los papeles Gimnasia nunca perdió un partido definitorio ante el xeneize en los 90 minutos. En septiembre de 2018, por los octavos de final del certamen, Gimnasia eliminó a Boca tras imponerse por 1 a 0 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, gracias al recordado gol de Jan Carlos Hurtado a los 44 minutos del segundo tiempo.

La última vez que se enfrentaron en una instancia decisiva fue en 2024, por los cuartos de final de la misma competencia, en el Estadio Marcelo Bielsa. Aaron Anselmino abrió el marcador para Boca Juniors y Pablo De Blasis marcó la igualdad para el Tripero. Boca se impuso por 2 a 1 en la definición por penales en al que su arquero Brey fue figura y consiguió la clasificación en un mano a mano ante el Lobo.

De esta manera, Gimnasia acumula cuatro definiciones ganadas y apenas una perdida frente a Boca, aunque en la sumatoria de los partidos tiene cuatro triunfos y dos empates, aunque una de esas igualdades lo privó de la clasificación en los penales.