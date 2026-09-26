Verón explosivo: "Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble"

Juan Sebastián Verón publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales durante el entretiempo de la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central, disputada en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El presidente de Estudiantes se refirió a la situación que atravesaron los hinchas del Pincha en los accesos al estadio, donde se registraron corridas e incidentes con efectivos de Infantería y buena parte de los simpatizantes pudo ingresar recién con el partido comenzado.

Además, Verón hizo referencia a la polémica que se generó durante el primer tiempo por el penal sancionado a favor de Rosario Central. Luego de la revisión del VAR a cargo del árbitro Darío Herrera, el dirigente había sido captado aplaudiendo irónicamente al juez.

Durante el entretiempo, Verón publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que expresó: "Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble. Innecesario para esto nos traen hasta acá jajajaja. Una puesta en escena ridícula".

El mensaje fue publicado mientras todavía continuaba la tensión por lo ocurrido con los hinchas en las inmediaciones del estadio y por las decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo de la primera mitad.