Verón: fútbol, VAR y la capacidad del Centenario

En la antesala de la gran final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el Centenario, Juan Sebastián Verón y analizó el presente del Pincha. Lejos de esquivar los temas espinosos, apuntó contra la estructura de la AFA y se refirió a la controversia en torno a las entradas.

Reconoció que jugar una nueva final de la Libertadores era un anhelo de larga data. “Siempre lo soñás. A mí me tocó vivirlo como jugador, conocer la historia de mi padre con Estudiantes y la Copa”, admitió el mandatario, quien valoró el proyecto sostenido por la institución. “El equipo encontró su continuidad en la Copa. Hoy, por suerte, podemos hablar de estar en una nueva final”, celebró.

El presidente destacó la importancia del arraigo institucional: “Todos los títulos tienen un valor porque representás un escudo, pero Estudiantes traspasa esa responsabilidad. La Copa Libertadores es algo que anhelaba desde el día que debuté”. Consultada por la supuesta “mística” del club en instancias decisivas, Verón fue categórico: “La mística es el club. Estudiantes tiene su historia con la Copa y la hace valer”.

Respecto a Palmeiras, el último escollo hacia el título, Verón elogió su potencial: “Han construido realmente un gran equipo. Pero es una final, es un partido único y hay que jugarlo”.

Respecto a la venta de entradas, hizo referencia a la caótica situación en torno a las plateas para la final en Montevideo, donde muchos socios se quedaron sin entradas. “La capacidad no es en su totalidad para los equipos, está reducida. Estamos viendo cómo hacemos”, concluyó.

En tanto no ocultó su descontento con la coyuntura del fútbol nacional y cuestionó la organización de los torneos: “Lamentablemente, el fútbol fue tomando un camino complejo donde de todo se sospecha y nada es claro”. Además, reflexionó sobre las polémicas recurrentes en los partidos del campeonato local: “Pasan cosas que terminan distorsionando la valía del rival y enfocan todo en el arbitraje en vez de en los protagonistas”.