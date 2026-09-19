Verón habló de Foster Gillett, rechazó meterse en la política y prometió volver a jugar en Estudiantes

En una extensa entrevista concedida a La Nación, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, conversó sobre los temas centrales que atraviesan tanto el presente institucional del Pincha como el debate estructural del fútbol argentino, además de repasar su proyección personal fuera de la dirigencia deportiva.

Uno de los puntos clave del mano a mano, que le realizó el periodista Ariel Senosiain, fue el intento de alianza con el empresario estadounidense Foster Gillett para volcar capitales en la infraestructura del club. Tras el enfriamiento de las negociaciones, la Brujita dejó en claro que mantiene la puerta abierta para reanudar el diálogo.

"No volví a hablar con Foster. Le diría que vuelva. Que pruebe en general. Hay que profundizar ciertas cosas y no tiene nada que ver con que los clubes sean Sociedades Anónimas. El fútbol necesita inversiones y eso se puede trabajar. Hay que perder el miedo", remarcó Verón, ratificando su postura favorable a esquemas mixtos que sumen aportes privados a las asociaciones civiles.

Por otra parte, el presidente de Estudiantes reveló que su figura despertó un reiterado interés en el ámbito de la política, aunque su prioridad continúa estando en la gestión deportiva y comunitaria. "Varias veces me llamaron de la política, de todos los colores. Hasta para el puesto de Gobernador. Pero el fútbol y los clubes tienen una fuerza para llegar a muchos lugares para ayudar a la sociedad. Hoy me veo siguiendo ligado al fútbol", afirmó.

En ese sentido, detalló cómo cambió su rol en el día a día del Pincha: "Hoy en día delego un 60% de las cosas. Y ojalá ese porcentaje aumente porque va a hablar de la gestión y la construcción grupal".

Finalmente, entre risas y con la mirada puesta en aumentar la cantidad de socios, Verón dejó una promesa que ilusiona a los hinchas de cara al futuro cercano. "Me estoy entrenando, no es algo que piense lo de volver a jugar pero vi la oportunidad y me metí. Si llegamos a los 100 mil socios, vuelvo. Eso sí, los tiros libres se los voy a dejar al Tucu (Correa)", sentenció.