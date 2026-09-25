Verón sobre la final Estudiantes - Rosario Central: "Es más importante el partido del jueves"

Este viernes, Juan Sebastián Verón se refirió públicamente al exigente calendario que debe afrontar Estudiantes en las próximas semanas. En ese sentido, el presidente del Pincha destacó la importancia de disputar un nuevo título, aunque señaló que el duelo ante Platense por Copa Argentina será más trascendental pensando en la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.

Al referirse a la inminente definición de la Supercopa Internacional, la Brujita fue contundente respecto al valor que le otorga el plantel y la dirigencia en comparación con el certamen continental: “Es una final y como toda final va respetada. Igualmente, para mí el jueves es un partido mucho más trascendental e importante que lo que jugamos mañana”.

El crecimiento en el plano internacional y el rendimiento sostenido en la tabla anual son, según Verón, el fruto de un proceso que se fue consolidando con el tiempo: “Cuando empezamos a tener participación en la Copa Libertadores y ves la tabla acumulativa de puntos y estás ahí arriba, bien posicionado, obviamente empezamos a pensar un poco más que esto puede ser posible”.

Una de las principales incógnitas para los hinchas del Pincha era la sede de las semifinales de la Copa Libertadores. Al respecto, la máxima autoridad del club ratificó la postura de respetar el deseo del plantel profesional y confirmar a UNO como escenario, aunque advirtió sobre las modificaciones que deberán aplicarse en las tribunas.

“El equipo quería jugar en 1 y 57. Por eso hicimos todo lo posible para mantener la localía. Hay que entender el momento del club y acompañar. Lamentablemente vamos a tener que meter mano por la distribución que arreglamos con la Conmebol”, remarcó.

En relación con la llegada de refuerzos para encarar la recta final de la Libertadores, la Brujita prefirió no dar nombres propios y delegó el tema en el área de fútbol profesional: “Sin nombres, porque la realidad no sé, es algo que están trabajando Marcos (Angeleri) y Agustín (Alayes) con el técnico”.

Finalmente, Verón destacó el crecimiento de la masa societaria y adelantó los planes de infraestructura a futuro para ampliar la capacidad de la cancha. “Desde que empezó la campaña sumamos un poco más de 5.000 socios. Estamos trabajando por la ampliación del estadio y tenemos opciones. El tope de capacidad al que se podría llegar es de 45.000 personas”, sentenció.