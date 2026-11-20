Juan Sebastián Verón sorprendió con sus declaraciones sobre Nicolás Paz, una de las grandes apariciones del fútbol argentino y figura del Como de Italia. El presidente de Estudiantes de La Plata llenó de elogios al joven mediocampista y aseguró que, a sus 22 años, realiza jugadas que solamente había visto en dos futbolistas: Lionel Messi y Diego Armando Maradona.

La contundente frase de la Brujita llegó durante una entrevista con el diario italiano La Gazzetta dello Sport, en la que analizó el presente y el futuro del futbolista que viene de destacarse con la Selección argentina. "A los 22 años, ciertas cosas solo se las vi hacer a Messi y a un tal Diego Armando Maradona", expresó el exmediocampista.

Sin embargo, Verón se encargó de aclarar que sus palabras no significan que Paz vaya a alcanzar necesariamente el nivel de las dos máximas leyendas del fútbol argentino. "No quiero decir que llegará a esos niveles, porque eso significaría convertirse en un fuera de serie absoluto, en el símbolo de una época, como lo fueron, cada uno a su manera, Diego y Leo. Pero Nico Paz tiene las cualidades para intentarlo. Y le deseo que pueda alcanzar ese objetivo", agregó.

El dirigente de Estudiantes también hizo hincapié en la personalidad del futbolista y en su capacidad para resolver situaciones complejas dentro del campo de juego. Según su análisis, una de las principales señales de su talento es la confianza que genera en sus compañeros, que lo buscan incluso cuando está rodeado de rivales porque saben que puede superar las marcas con su habilidad.

Además, destacó su inteligencia para interpretar los espacios y manejar los tiempos de cada jugada. "Nico es un líder por cómo se mueve, por cómo ocupa los espacios en el campo, por cómo administra las acciones. Decide cuándo es el momento de acelerar o de bajar el ritmo", explicó.

En otro tramo de la entrevista, Verón se animó a establecer una comparación con su propia carrera como futbolista. "Admito que Nico Paz es un Verón 20 metros más adelantado. Libre para buscar el remate, el gol, la asistencia, el pase filtrado", describió.

Y agregó que el joven surgido de las inferiores del Real Madrid representa un valor importante para una Selección argentina que comienza a proyectar su futuro más allá de Lionel Messi. Para la Brujita, Paz tiene características de mediocampista, pero también una vocación ofensiva que lo diferencia de otros jugadores de su posición.

Durante la entrevista, el presidente de Estudiantes también se refirió a Franco Mastantuono, otra de las jóvenes promesas de la Selección argentina, actualmente en Fiorentina.

Si bien reconoció sus condiciones técnicas, su velocidad y su capacidad para gambetear, consideró que todavía atraviesa una etapa de maduración futbolística. "En comparación con Nico Paz, está más verde, y es normal porque nació en 2007: tiene tres años menos", sostuvo.