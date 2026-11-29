Tras la derrota frente a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, Juan Sebastián Verón expresó su agradecimiento hacia los hinchas de Estudiantes que acompañaron al equipo y planteó la necesidad de hacer autocrítica y mirar hacia adelante sin perder la identidad ganadora del club.

“Agradecerle a la gente que vino hasta acá. Aquellos que también, y mucho más, vinieron sin entrada, acompañando este momento importante de la historia del club. Eso es lo primero que me viene. Agradecerle a todos también los que nos acompañaron, los que se quedaron en La Plata, en otros lugares, que no tuvieron la chance o no tienen la chance de movilizarse”, inició el mandamás del Pincha.

En ese sentido, Verón también extendió su reconocimiento hacia el trabajo interno que permitió disputar la definición continental, aunque aclaró que la caída no debe disfrazarse con romanticismo. “Agradecerles por este año importante. Agradecerle al plantel, al cuerpo técnico, en general a todo el club por el trabajo que se hizo, porque obviamente sin eso es difícil poder vivir algo como lo que se vivió y llegar al lugar que se llegó”, señaló.

Asimismo, el presidente del club subrayó la exigencia histórica de Estudiantes y llamó a revisar lo ocurrido para reiniciar el camino: “No me gusta romantizar en la derrota, porque nosotros vivimos del triunfo y hacemos estandarte de eso. Pero sí creo que hay que tomar valor de lo que se hizo en realidad. Ser obviamente críticos, mirarnos para adentro, qué es lo que nos faltó y, a partir de ahí, de nuevo, empezar”.

Pese al golpe por haber quedado a un paso del título, Verón habló con convicción sobre el futuro deportivo del Pincha. “Vamos a volver sin ningún tipo de dudas, porque siempre volvió a estos lugares y, más allá obviamente del tiempo, es trabajar para poder seguir viviendo estas instancias porque nos lo merecemos”, auguró.