En la antesala de la gran final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo, Juan Sebastián Verón dialogó en Urbana Play y analizó el presente del Pincha, a un paso de conquistar su quinta corona continental. Lejos de esquivar los temas espinosos, la "Brujita" apuntó contra la estructura de la AFA y se refirió a la controversia en torno a las entradas.

Verón reconoció que jugar una nueva final de la Libertadores era un anhelo de larga data. "Siempre lo soñás. A mí me tocó vivirlo como jugador, conocer la historia de mi padre con Estudiantes y la Copa", admitió el mandatario, quien valoró el proyecto sostenido por la institución. "El equipo encontró su continuidad en la Copa. Hoy, por suerte, podemos hablar de estar en una nueva final", celebró.

El presidente destacó la importancia del arraigo institucional: "Todos los títulos tienen un valor porque representás un escudo, pero Estudiantes traspasa esa responsabilidad. La Copa Libertadores es algo que anhelaba desde el día que debuté". Consultada por la supuesta "mística" del club en instancias decisivas, Verón fue categórico: "La mística es el club. Estudiantes tiene su historia con la Copa y la hace valer. Siempre paga cara la derrota".

Respecto a Palmeiras, el último escollo hacia el título, Verón elogió su potencial: "Han construido realmente un gran equipo. Pero es una final, es un partido único y hay que jugarlo".

Respecto a las entradas, hizo referencia a la caótica situación en torno a las plateas para la final en Montevideo, donde muchos socios se quedaron sin entradas. "La capacidad no es en su totalidad para los equipos, está reducida. Estamos viendo cómo hacemos", concluyó, consciente del desafío que representa movilizar a la masa societaria a Uruguay.

El mandamás no ocultó su descontento con la coyuntura del fútbol nacional y cuestionó la organización de los torneos: "Lamentablemente, el fútbol fue tomando un camino complejo donde de todo se sospecha y nada es claro". Además, reflexionó sobre las polémicas recurrentes en los partidos del campeonato local: "Pasan cosas que terminan distorsionando la valía del rival y enfocan todo en el arbitraje en vez de en los protagonistas".

Sobre el uso del VAR, Verón deslizó fuertes críticas: "Para mí, hay árbitros buenos, pero el árbitro en general parece condicionado por el sistema. Pareciera que el VAR es un instrumento de poder y de castigo más que de justicia; se utiliza discrecionalmente. Nadie sabe dónde está el VAR, dicen que sirve para abaratar costos, me da qué pensar que sirve para manipular el momento de un partido".

Otro de los ejes de la charla fue la potencial llegada de capitales privados al fútbol argentino. "Es un debate que no se quiere dar. Los capitales están unidos al fútbol hace un montón de tiempo", argumentó. En esa línea, propuso buscar alternativas a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD): "No necesariamente tenés que ser una SAD. A los equipos cada vez les cuesta más porque los ingresos son los mismos (cuota social, abonos y venta de jugadores). Hay que empezar a trabajar la manera de hacer ingresar el capital privado".

Asimismo, Verón abordó las gestiones para concretar el regreso de Marcos Rojo a Estudiantes: "Marcos tuvo mucho que ver en la decisión porque quería volver. Es hincha y quiere terminar su carrera en el club donde nació".