Juan Sebastián Verón habló este viernes por la mañana, a la salida del hotel y antes de emprender el vuelo de regreso a la Argentina, luego de la clasificación de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores. El presidente albirrojo destacó el recorrido del equipo, valoró el trabajo del cuerpo técnico y se refirió a la situación de Fernando Muslera, en una serie que volvió a poner al Pincha en la definición del máximo certamen continental.

“Lo pensábamos y era un objetivo. Después, el camino hay que transitarlo, con altos y bajos. En este tipo de torneos, la historia juega. Estudiantes dio la talla en estas instancias”, sostuvo Verón en diálogo con ESPN, al analizar el camino que llevó al conjunto platense a meterse en la final.

El dirigente y exjugador también puso el foco en el plantel y en el trabajo que hay detrás de la clasificación. “Tenemos muy buen plantel, cuerpo técnico, están en los detalles. No es fácil mantener regularidad, nos costó, pero no fallamos. Jugamos como había que jugar”, remarcó.

Al evaluar la serie, Verón también destacó el mérito del equipo frente a un rival de jerarquía y evitó dejar de lado el papel de Flamengo. “Fue una gran serie y no hay que olvidarse del rival. No se vio el mejor Flamengo porque el equipo hizo eso, que Flamengo no estuviera en condiciones”, explicó, al atribuir parte de las dificultades del conjunto brasileño al planteo y al rendimiento de Estudiantes.

“Más allá de sufrir, vivirlo desde afuera es dificilísimo. Teníamos confianza, sabía que no iban a fallar más allá del resultado”, expresó el presidente, quien acompañó de cerca una clasificación que devolvió al Pincha a una final de Libertadores.

Uno de los momentos más significativos de sus declaraciones llegó cuando se refirió a Muslera y a la posibilidad de que continúe. Verón contó que mantuvo conversaciones con él durante y después del Mundial y que conoce lo que significa atravesar un momento difícil en una carrera deportiva.

“Sé lo que es pasar por un momento así. Nada como tener revancha, no sé si así, una oportunidad más. No merecía irse del fútbol de esa manera. El tiempo le dio la razón. Demuestra lo que es”, señaló.

Sobre su continuidad, Verón aclaró que se trata de una decisión personal y que la institución acompañará lo que resuelva. “Es muy personal la continuidad, dependerá mucho de él. Ojalá que siga, que lo revea. Disfrutemos este tiempo. La decisión que tome lo vamos a acompañar”, afirmó.

Por último, el presidente de Estudiantes aprovechó la repercusión de la clasificación para plantear la necesidad de mejorar distintos aspectos del fútbol argentino criticando la gestión de Claudio Tapia. Consideró que un partido de esta magnitud exige un esfuerzo extraordinario y advirtió que el crecimiento no depende solamente de lo que sucede dentro de la cancha.

“Un partido así hay que jugarlo al 110 y a veces no alcanza. Esto para el fútbol argentino es importante, pero si mejorara podríamos ver más que esto. El fútbol argentino necesita mejorar en todos los aspectos: recursos, planificación y organización en los torneos”, concluyó.