Viaje a Río Cuarto y sin cambios en el equipo

Después de la última práctica celebrada en Estancia Chica, el entrenador Ariel Pereyra tiene pensando poder en cancha ante Estudiantes de Río Cuarto la misma formación que le ganó a Sarmiento en la última fecha.

En tanto que la delegación mens sana emprende hoy el viaje a la provincia de Córdoba, con el objetivo de sumar una victoria y asegurarse su pasaje a los Playoffs del Clausura, y también, su regreso a la Copa Sudamericana del año que viene, algo que no conseguía desde hace cuatro años.

Volviendo al equipo, el Pata Pereyra quedó plenamente conforme en el rendimiento de sus dirigidos en el partido anterior, en el que obtuvo tres puntos claves en su lucha por alcanzar los objetivos deportivos planeados con anterioridad.

Y en ese sentido, dispuso una formación sin cambios para enfrentar al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto.

Volverá a insistir con Harlen Castillo en el arco, postergando nuevamente al banco de suplentes a Nelson Insfrán.

La última línea estará conformada por Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón.

El medicampo tendrá estos nombres: Nacho Fernández, Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Lucas Janson. En tanto que la ofensiva estará representada por Agustín Auzmendi y el Chelo Marcelo Torres.

COLAZO, OTRA VEZ AFUERA

La delegación que viajará a Río Cuarto y se hospedará en el hotel La Urumpta, tendrá además la inclusión de Juan José Pérez en reemplazao de Juan Cortazzo; mientras que el delantero Agustín Colazo volvió a quedar afuera de los convocados por el entrenador Ariel Pereyra. En consecuencia, la lista de jugadores elegidos por el cuerpo técnico se completa con Nelson Insfrán, Renzo Giampaoli, Matías Melluso, Pablo Aguiar, Augusto Max, Facundo Di Biasi, Nicolás Barros Schelotto, Leonel Troncoso, Juan José Pérez, Maximiliano Zalazar, Franco Torres, Manuel Panaro.