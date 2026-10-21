Victoria del PSG ante el Barça y Julián volvió al gol

Por la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, el Paris Saint Germain venció en el Parque de los Príncipes al Barcelona, en lo que fue el duelo destacado de ayer, debido a que tanto los franceses como los catalanes llegaban a este choque con puntaje ideal.

Comenzó el último campeón de Europa poniéndose en ventaja a los 38’ de la primera etapa, a través de Désiré Doué. En el inicio del complemento, llegaría la igualdad Xavi Espart para los conducidos por el alemán Hans-Dieter Flick. Sin embargo, a los 72’, Lucas Hernández volvería a poner por delante a los de Luis Enrique, mientras que a los 79’ se anotaría Lamine Yamal para igualar las cosas. Pese a ello, sobre el cierre los parisinos pondrían cifras definitivas a los 81’ y a los 86’.

Otro de los conjuntos que suman tres triunfos, es el Liverpool, que en esta oportunidad derrotó 4-3 con dos goles de Alexis Mac Allister en Anfield Road al Villareal, que tuvo en el complemento al ex Estudiantes Juan Foyth en la defensa.

Por su parte, a algunos kilómetros de distancia, en la ciudad de Manchester, el City con Enzo Fernández disputando 72’, aplastó al AEK Atenas ganándole 5-1 y recuperándose de lo que había sido el tropiezo en la fecha pasada.

En otro de los enfrentamientos destacados de la jornada de ayer, el Stuttgar recibió al Atlético Madrid y empataron 1-1. El gol de la escuadra colchonera fue obra de Julián Álvarez, que cortó con una sequía de casi seis meses.

El resto de la fecha tuvo el empate entre Fenerbahce y el Slavia Praga 2-2, la victoria como visitante del Borussia Dortmund 2-1 frente al Sabah de Azerbaiyán, los tres puntos conseguidos por PSV en Portugal tras derrotar 1-0 a Porto en el estadio do Dragão. Mientras que el Napoli en casa se impuso 4-3 frente al Bodo Glimt noruego. Por último, Roma goleo al Slovan Bratislava por 4-0

En tanto, hoy desde las 13:45 comenzará a cerrarse la tercera fecha de la fase de grupos con la visita del Manchester United al Como de Italia y el enfrentamiento en Francia entre Lille y Galatasaray. A partir de las 16:00 hs, será el turno para Brujas - Lens, el gran choque entre Bayern Munich y Arsenal en el Allianz Arena de Alemania, el cara a cara entre Real Madrid y el Leipzig y el mano a mano entre Betis y Feyenoord en el estadio Benito Villamarín. El Inter, por su parte, buscará levantar tras un flojo arranque, cuando reciba en el estadio Giuseppe Meazza al Shakhtar Donetsk. Por último, Aston Villa buscará igualar la línea de PSG y Liverpool cuando reciba a Viking de Noruega, algo que también podría lograr el Sporting Lisboa si se impone como local el Lask de Austria.