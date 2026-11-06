Nacido en Monte Grande, llegó libre de Racing y pronto se ganó un lugar en la Reserva, dónde fue uno de los pilares del equipo que perdió la final del Clausura 2025 ante Boca por penales. Para Pablo Aguiar llegó el momento de la firma del primer contrato y el debut en primera, a fines del año pasado en la coleada sobre Platense. Volante central de origen, jugó como interior pero ante Belgrano cumplió en un puesto muy diferente como el del lateral derecho.

"Siempre me preparo para jugar. En esta segunda parte del año el Pata me dijo si podía jugar como lateral en algunos amistosos y me sentí bien", contó Aguiar tras la victoria sobre Belgrano. Desde la pretemporada en Rusia, el Pata Pereyra lo fue probando como alternativa de marcador de punta y las ausencias de Bautista Barros Schelotto (lesionado) y Alexis Steimbach (suspendido) le abrieron la puerta a jugar en ese puesto por los puntos.

Respecto al desafío, Aguiar dijo: "Yo me preparo para jugar al fútbol, me gusta estar, me gusta sumar desde donde me toque. Por suerte de lateral lo pude hacer bien, me siento bien. Fue un lindo partido".

Tuvo más presencia ofensiva en el primer tiempo, dónde incluso participa de la gestación del primer gol. La segunda mitad del partido fue otra historia ya que "los delanteros de Belgrano nos estaban complicando pero después nos supimos acomodar y lo pudimos sacar adelante", según la opinión del juvenil de 20 años. "A veces había superioridad numérica de ellos desde mi lado y tenía que quedarme mas, siempre tratando de cuidar el lugar", completó Aguiar, quien reconoció que el Pirata es "un gran equipo" pero "nosotros estábamos de local y queríamos hacer nuestro juego. Nos sentimos bien".

Con origen paraguayo en parte de la familia, que en algún momento le abrió las puertas a la selección juvenil albirroja -situación que finalmente no se concretó - Aguiar reconoció que tuvo "nervios y ansiedad por querer estar, pero los más grandes siempre están apoyando con una palabra de aliento". A la vez, valoró la importancia de lo extrafutbolístico en este exitoso equipo albiazul: "El grupo es muy unido y se nota adentro de la cancha", valoró el volante central devenido marcador de punta.

Pablo Aguiar sostuvo que la victoria ante Belgrano se valora "un montón porque tratamos de ganar todos los partidos y los tres puntos suman", mientras que tuvo palabras de eligió para los hinchas triperos que "están re locos y acompañan siempre. Que sigan alentando, a nosotros nos queda solo agradecer".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes

SUSCRIBITE a esta promo especial Suscribirme