La Copa Libertadores, el trofeo que todos quieren levantar, tuvo su momento de protagonismo en la previa de la gran final entre Estudiantes y Palmeiras, en el Estadio Centenario de Montevideo.

Los exjugadores Mariano Andújar, Mauro Boselli, Zinho y Paulo Nunes fueron los encargados de llevar el trofeo al campo de juego, en una ceremonia que anticipó el inicio del encuentro decisivo por el título continental.

La imagen de la Copa en el césped del Centenario volvió a poner en escena el objetivo de ambos equipos: conquistar el máximo certamen de clubes de Sudamérica.