Los hinchas de Boca protagonizaron un impresionante recibimiento en la previa del Superclásico ante River, en una nueva edición del partido que paraliza al fútbol argentino.

El encuentro, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, es fundamental para ambos equipos.

Esto se debe a que Boca está metido de lleno en la pelea por la primera posición de la tabla anual que entrega el título de Campeón de Liga.

River, por su parte, busca asegurarse la clasificación a los playoffs luego de lo que había sido un complicado inicio de semestre.