El encuentro de la Liga Senior fue suspendido cuando estaba 3 a 3. Un futbolista de San Miguel se acercó hasta donde estaba el asistente Pablo Valles y lo golpeó en el rostro con un cabezazo. El árbitro principal confirmó que el juez de línea terminó con la nariz ensangrentada y debió recibir atención médica.

Un partido entre los equipos senior de Racing y San Miguel terminó de manera abrupta luego de una brutal agresión contra el juez de línea Pablo Valles. El episodio ocurrió durante el segundo tiempo, cuando el encuentro estaba igualado 3 a 3 y se disputaban 23 minutos del complemento en la Cancha 5 del predio Tita Mattiussi, en Avellaneda.

La situación se desencadenó después de una infracción sobre un jugador de Racing que avanzaba por uno de los laterales. Valles levantó la bandera para marcar la falta y, segundos después, un futbolista del conjunto visitante se dirigió hacia el sector donde se encontraba el asistente y lo golpeó en el rostro con un cabezazo.

Según trascendió, durante el encuentro el plantel de San Miguel ya había manifestado su disconformidad con algunas decisiones arbitrales, entre ellas un penal sancionado a favor de Racing que le permitió a la Academia descontar en el marcador.

Ante la agresión, el árbitro principal, Pablo Diéguez, decidió suspender inmediatamente el partido y se activó la asistencia médica para el juez de línea.

"Está bastante golpeado. Ahora lo está asistiendo la médica, vamos a ver si llamamos a la ambulancia. Esperemos que no sea muy grave", explicó Diéguez después del episodio.

El árbitro señaló además que Valles presentaba un sangrado en la nariz y que, de acuerdo con lo observado en el momento, habría recibido un cabezazo.

"Lo veíamos con la nariz sangrando. Creo que fue un cabezazo, pero vamos a ver después bien las imágenes para determinar qué pasó. La agresión existió, lamentablemente", sostuvo.

El árbitro: "No justifica ninguna acción física"

Diéguez cuestionó la violencia contra los árbitros y remarcó que ningún error o decisión discutible puede justificar una agresión.

"Es un partido de fútbol. Intentamos que todo funcione, que la gente venga a pasar el momento, a disfrutar de lo que está haciendo. Evidentemente, este tipo de cosas no deberían suceder más", expresó.

Y agregó: "Nosotros venimos a trabajar acá. Aunque tengamos un error, que es involuntario, no justifica ninguna acción física".

Tras la suspensión, la terna arbitral deberá elaborar el informe correspondiente, que será elevado a las autoridades de la competencia y podrá ser utilizado por el Tribunal de Disciplina para determinar las sanciones.

"Lo que a nosotros nos compete es la suspensión del partido, informar por qué lo suspendemos y después el Tribunal de Disciplina actuará y dará todas las sanciones correspondientes", explicó Diéguez.

San Miguel pidió disculpas y condenó la agresión

Después de lo ocurrido, el equipo Senior de San Miguel difundió un comunicado en el que pidió disculpas por la conducta de uno de sus futbolistas y aseguró que el episodio no representa los valores de la institución.

"Desde nuestro equipo queremos expresar nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido durante el último partido y, especialmente, por la reacción que tuvo uno de nuestros jugadores hacia el juez de línea", señalaron.

La institución también manifestó su preocupación por el estado de Valles y le transmitió su respeto. Según el comunicado, el futbolista involucrado reconoció su responsabilidad y se mostró arrepentido.

"El propio jugador es el primero en reconocer su error, se encuentra profundamente arrepentido por lo sucedido y entiende que este tipo de reacciones no pueden volver a repetirse", expresaron desde el Senior de San Miguel.

En el mismo mensaje, el equipo rechazó cualquier manifestación de violencia dentro de una cancha y sostuvo que la intensidad propia de un partido no puede derivar en ataques contra árbitros, rivales o integrantes de la organización.

"Podemos equivocarnos, podemos protestar una decisión o vivir el partido con intensidad, pero siempre debemos mantener el respeto hacia quienes forman parte del juego", remarcaron.

El repudio de Racing y de la Liga Senior

Desde el Senior de Racing también repudiaron el episodio ocurrido en el predio Tita Mattiussi y expresaron su solidaridad con el asistente agredido.

"Desde el Senior de Racing repudiamos lo ocurrido en nuestra casa. Nuestro apoyo y solidaridad al asistente agredido Pablo Valles", comunicó la institución.

Por su parte, la Liga Senior del Fútbol Argentino emitió un comunicado en el que expresó su "más enérgico repudio" por el hecho y adelantó que analizará lo sucedido junto con los representantes de los clubes.

La organización indicó que su Comisión Directiva trabajará con los delegados de las instituciones para determinar las medidas reglamentarias correspondientes y anticipó que el caso será tratado con severidad.

"Se procederá con máxima severidad para garantizar que situaciones de esta índole no vuelvan a ocurrir en nuestros torneos", señaló la Liga.

El informe elaborado por el árbitro principal y la terna será ahora uno de los elementos que tendrá en cuenta el Tribunal de Disciplina para definir las eventuales sanciones por la agresión y la suspensión del partido.