Marcos Rojo tuvo una doble chance inmejorable para poner el 1-0 de Estudiantes ante Flamengo, pero no logró concretarla. El defensor quedó en una posición favorable para abrir el marcador en un momento clave de la semifinal de la Copa Libertadores.

La jugada generó sorpresa por la oportunidad que tuvo el Pincha para ponerse en ventaja, aunque el remate no terminó en gol. Estudiantes estuvo muy cerca de golpear primero ante el conjunto brasileño, pero el marcador siguió sin cambios.