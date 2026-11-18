Los tres mejores jugadores de Argentina y un invitado de lujo contará la tercera edición de la Copa Desafío Ciudad de La Plata de tenis, que se disputará el próximo sábado 28, en las instalaciones del Club Universitario de Manuel B. Gonnet.

En este caso será parte del evento Francisco Cerúndolo, 20 del mundo y la mejor raqueta a nivel nacional, que será acompañado por los dos platenses Tomás Etcheverry (29) y Thiago Tirante (47); mientras que el cuarteto se completará con el italoargentino Luciano Darderi, 21 en el escalafón mundial.

Sin lugar a dudas en uno de los eventos más importantes que se puede brindar a nivel del tenis nacional, ya que dicha exhibición reunirá a cuatro jugadores que se encuentran dentro del Top 50 del ranking ATP.

En lo que tiene que ver con la presencia de Francisco Cerúndolo prestigia aún más el espectáculo. El número uno de nuestro país tenía otro compromiso a esta altura del año, pero se inclinó por venir a La Plata a jugar la “Copa Desafío”.

Cabe recordar que el año pasado de la exhibición participó el marplatense Francisco Comesaña junto a Etcheverry, Tirante y Darderi con una concurrencia que desbordó las instalaciones montadas en la cancha principal del Club Universitario, cuya superficie es de polvo de ladrillo; mientras que en la primera edición solamente participaron los tenistas de nuestra ciudad.

Debido a la superposición con la final de la Copa Libertadores de América que disputarán Estudiantes y Palmeiras, en el Estadio Centenario de Montevideo, la tercera edición de la Copa Desafío Ciudad de La Plata se alteró en lo que tiene que ver con los horarios.

De esta manera, las puertas se del Club Universitario abrirán para el público a las 9:30: mientras el primer single comenzará a las 11. Después de un breve intervalo para almorzar en el Patio Gastronómico, que se instalará dentro de las instalaciones de la entidad de Gonnet. La acción continuará desde las 14 con el segundo partido de individuales. Luego a las 15:30 cerrará la exhibición con el cruce de dobles.

El primer single se encargarán de protagonizarlo, Thiago Tirante con Luciano Darderi; mientras que en el restante se estarán enfrentando a Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo. En lo que tiene que ver con el dobles lo jugarán en pareja ambos tenistas de nuestra ciudad contra el hermano mayor de los hermanos Cerúndolo y el italoargentino nacido en la ciudad de Villa Gesell.

Además en el mismo predio de la “U” se colocarán pantallas gigante en la zona VIP para que se sigan las alternativas del cruce de la final por la Copa Libertadores de América entre Estudiantes y Palmeiras de Brasil.

Con respecto a los protagonistas que estarán dando lugar a la exhibición, como quedó dicho, se encuentran dentro de los mejores 50 tenistas del mundo; mientras que han tenido participación en Copa Davis.

Francisco Cerúndolo (28 años) cuenta en su carrera con cinco títulos profesionales. Este año alzó los trofeos, el Argentina Open, que tuvo como semifinalistas a Etcheverry y Darderi, y en el césped de Queen ‘s. Terminó la temporada en el puesto 20, cuando su mejor posición fue en la colocación 18, en el 5 de mayo de 2025.

Por su parte, Tomás Etcheverry (27 años) ganó este año su primer título a nivel profesional al conquistar el ATP 500 de Río de Janeiro, donde el tenista platense superó en la final al chileno Alejandro Tabilo en tres sets sobre polvo de ladrillo. En la actualidad, Tomy está 29; mientras que alcanzó su posición 25, la mejor del ranking mundial que tuvo lugar el pasado 18 de mayo con lo que por en esa semana se convirtió en el número uno de Argentina.

Javier Frana, capitán el equipo de Copa Davis, comprometió su presencia

Cabe recordar que Etcheverry no se pudo presentar a disputar el duelo platense contra Tirante en el marco de los octavos de final del torneo de Estocolmo, debido a una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. En ese momento se temió que Tomy hubiese sufrido un desgarro que hubiese complicado el arranque de la pretemporada, pero después de una serie de estudios se comprobó que se trataba de una fuerte contractura en la zona.

En el caso de Thiago Tirante (25 años) cumplió su mejor temporada en el circuito. Con un tenis renovado y moderno se transformó en quizá hoy, el mejor jugador de nuestro país. Desde la época de Juan Martín Del Potro no se observaba un jugador nacional que le pegue de derecha con tanta potencia.

El oriundo de la barriada de La Cumbre debutó este año en el equipo de Copa Davis frente a Corea del Sur, en la lejana ciudad de Busan; mientras que el sábado llegó a su primera final en el circuito. Fue en el ATP 250 de Estocolmo, donde cayó de manera apretada contra el estadounidense Top 10, Taylor Fritz en tres sets en superficie dura y bajo techo.

En materia de ranking, Tirante culminó este año en el puesto 47; mientras que este año ascendió a la posición 42 su mejor posición, el pasado 24 de agosto, teniendo en cuenta que arrancó desde la posición 103.

Parte de lo recaudado será donado al Hospital de Niños de la ciudad de La Plata

Como el año pasado también dirá presente Luciano Darderi (24 años), que nació en Villa Gesell, pero tomó la determinación de jugar bajo la bandera italiano. A tal punto que estará debutando con el conjunto “azzurro” en las finales de la Copa Davis, que tendrán lugar en la ciudad de Bologna.

Darderi, que ocupó el puesto 21, mientras que su mejor ubicación la alcanzó el pasado 18 de mayo al ascender a la posición 16. El italoargentino cuenta con cinco títulos, uno de los cuales lo obtuvo en la presente temporada al quedarse con el torneo ATP 250 de Santiago de Chile.

Gustavo Merbilhaa, como en las dos ediciones anteriores, será el responsable de la organización. “Estamos contentos de traer un evento de semejante envergadura a La Plata. Sin temor a equivocarme debe ser uno de los espectáculos de mayo a nivel tenístico en lo que refiere a nuestro país”, señaló.

En lo que respecta a la venta de entradas se puede hacer ingresando a la página www.plateaunotickets.com y en los diferentes clubes de tenis de nuestra ciudad.

luciano darderi / ig tomás martín etcheverry / IG thiago agustín tirante / IG francisco cerúndolo / ig Gustavo Merbilhaa, organizador del evento, en la redacción de el dia