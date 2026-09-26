VIDEO | El calor, protagonista en Santiago del Estero en la previa de Estudiantes - Rosario Central

Los hinchas de Estudiantes que llegaron a Santiago del Estero para acompañar al equipo en la Supercopa Internacional tuvieron que lidiar con las altas temperaturas durante las horas previas al partido ante Rosario Central.

En las adyacencias del estadio Madre de Ciudades, los simpatizantes buscaron lugares con sombra para resguardarse del sol mientras esperaban el comienzo del encuentro.

Las bebidas frías también se convirtieron en un elemento clave de la previa. Con el calor como protagonista, los hinchas aprovecharon los puestos y comercios de la zona para hidratarse y esperar el ingreso al estadio.

El partido entre Estudiantes y Rosario Central comenzará esta tarde en el estadio Madre de Ciudades, donde estará en juego la Supercopa Internacional.